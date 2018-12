Magyarországon kell az egyik legtöbbet dolgozni a benzinért

Az eredeti tervek szerint a párizsi kormány 2019 januárjától 6,5 eurócenttel emelte volna a gázolaj környezetvédelmi adóját, a benzin esetében 2,9 centtel nőtt volna az adótartalom. Ez valamivel több mint 20 forintos áremelkedést jelentett volna a dízel, és 10 forint körüli drágulást a benzin esetében. Ez ugyan nem tűnik nagyon nagy emelésnek, azonban a franciaországi üzemanyagárak már így is a magasabbak közé tartoznak Európában.A gázolaj és a benzin kiskereskedelmi ára jelenleg átlagosan 1,44-1,45 euró körül alakul Franciaországban, ami forintra átszámítva 465-470 forint közötti literenkénti árat jelent. A francia benzinárak a 28 tagú unióban a 9. legmagasabbak, és az ár több olyan országban, például Olasz- és Görögországban is érdemben nagyobb, ahol az átlagjövedelmek elmaradnak a franciaországiaktól. Az unióban Magyarországon az egyik legalacsonyabb jelenleg a benzinár, több mint 100 forinttal elmaradva a franciától.

A franciaországi gázolajár csaknem megegyezik a benzinével, az ország ezzel jelenleg a 6. legmagasabb az unióban. Míg az ezt a listát is vezető Olaszországban több mint 30 forinttal drágább a benzin, ugyanakkor egyebek mellett Németországban, Hollandiában, Magyarországon és Spanyolországban is érezhetően olcsóbb a dízel, mint Franciaországban.

Magyarországon az üzemanyagárakban jövedéki adót és a minden komponensre rárakódó 27 százalékos áfát is megfizetik az autósok. A benzin- és a gázolajár adótartalma azonban nem állandó, miután a jövedéki adó nagysága a nyersolajárakhoz kötött. Ötven dollár feletti világpiaci árnál az adó mértéke az ólmozatlan benzin esetében literenként 120 forint, ha azonban a világpiaci ár legfeljebb 50 dollár, akkor 125 forint. A gázolaj esetében 50 dollár feletti árnál 110,35 forint, legfeljebb 50 dolláros árnál pedig 120,35 forint az adó. (Az e tekintetben meghatározó Brent azonnali árfolyama 60 dollár közelében alakul.)

Az október eleji négyéves csúcsról az olajárak napjainkig úgy 30 százalékkal gyengültek, és bár a finomított termékek nemzetközi áraiban némileg eltérő tendenciák alakultak ki, összességében a franciaországi üzemanyagárak is csökkentek. Az elmúlt három hónapban az átlagos francia benzin- és dízelárak 7, illetve 1,6 százalékkal mérséklődtek, ami viszonylag jelentős árcsökkenésnek számít Európában. Ugyanezen időtartam alatt például a német üzemanyagárak 0,9, illetve 8 százalékkal nőttek, az Egyesült Királyságban 4,8 százalékos áresés (benzin), illetve 0,3 százalékos drágulás (dízel) volt, míg Olaszországban 1,2 százalékos csökkenést, illetve 2,1 százalékos drágulást tapasztalhattak az autósok a Global Petrol Prices szerint.A franciaországi kiskereskedelmi üzemanyagárak adótartalma magasnak számít nemzetközi összevetésben az Európai Bizottság adatai alapján A francia benzinkúti üzemanyagárak több mint 60 százalékát az adók teszik ki, ami 1-2 százalékponttal meghaladja az EU 28 átlagát (59%), de akad ennél magasabb arány is a tagországok között, Hollandiában például több mint 65 százalékos az adók súlya a benzinárban. Magyarországon az üzemanyagok adótartalma 54-55 százalék körül (közel 200 forint) alakul jelenleg. A dízel adótartalma viszont az unión belül Franciaországban a legnagyobb; a kiskereskedelmi gázolajárnak közel 57 százaléka az adótartalom, és míg az EU-átlag valamivel több mint 52 százalék, Magyarországon ez jelenleg 48 százalék (közel 200 forint) körül alakul.Bár a franciaországi árak abszolút értékben jócskán meghaladják a magyarországiakat, az átlagos jövedelemhez viszonyítva azokat viszont már más kép rajzolódik ki. A Bloombergnek a Nemzetközi Valutaalap, az ENSZ és a Világbank adatai alapján összeállított statisztikája alapján a francia átlagembernek valamivel nagyobb terhet jelent a benzinár kifizetése, mint egy britnek vagy németnek. Egy liter benzinért a francia napi nettó átlagbér valamivel több mint másfél százalékát kell kifizetni. Ez jóval több, mint az 1 százalék körüli ír, osztrák vagy dán adat, ugyanakkor az EU keleti feléről nézve még így is irigylésre méltó állapot, de a többi mediterrán ország nagy részében is többet kell dolgozni 1 liter benzinért, mint Franciaországban. Magyarországon a napi nettó jövedelem mintegy 3,5 százalékának, Görögországban pedig ennél is nagyobb részének felel meg 1 liter benzin kiskereskedelmi átlagára.