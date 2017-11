Magyarországra jöhet a szén, amit Amerika egyre kevésbé hajlandó felhasználni

A Weglokoks menedzsment részéről érkező jelzések szerint az Egyesült Államokból és más országokból importálandó szenet tehát nem csak belföldi kereskedelmi partnerei, hanem Csehország, Szlovákia, Magyarország, Németország és Ausztria számára is újraértékesítené.

A Baltimore-ból indult Navios Helios nevű teherszállító hajó 73 616 tonna szénnel a rakodóterében pénteken futott be Gdanskba. A címzett a lengyel állami Weglokoks, az ország legnagyobb szénkereskedő vállalata volt, amely a további importot sem zárja ki, olyan más országokból, mint Kazahsztán vagy Kolumbia. A lengyel szénimport zöme mindezidáig Oroszországból érkezett, azonban a gyenge minőségre hivatkozva a kormány jelenleg nem engedélyezi az orosz szén állami erőművekben történő égetését, ezért nagyrészt a lakosság tüzeli el. A várakozások szerint 2018 közepéig további, legalább három hajószállítmány import szén érkezhet meg Lengyelországba.A legnagyobb európai szénfelhasználó Lengyelország energiamixét több mint 80 százalékos részaránnyal domináló szén belföldi kitermelői évek óta szenvednek attól, hogy a beruházások elmaradnak a szükségestől. A csődtől 2016-ban állami támogatással megmentett PGG bányatársaságnál hasonló a helyzet, miután részben a költségcsökkentések hatására kevesebb beruházás jutott a kitermelő kapacitások fejlesztésére. A lengyel belföldi széntermelés ezért csökkenő tendenciát mutat, az energiahordozót rendszeresen exportáló Weglokoks pedig mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt hiányt tapasztal a termék piacán.A Weglokoks Deutsche Welle által ismertetett tervei szerint az amerikai szenet lengyel szénnel kevernék, majd így értékesítenék újra az energiahordozót külpiacokra.A magyarországi elsődleges energiafelhasználásban a szén és széntermékek közel 10 százalékot tesznek ki, az import az ellátás mintegy 40 százalékát fedezi.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Lengyelország energiaügyi minisztériuma inkább a lengyel eredetű szén felhasználására bátorítja a belföldi közműcégeket, ezzel együtt az iparág nehézségei miatt egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az import források, miközben az export csökken. Az állami ARP ügynökség elemzői konszenzusa szerint idén a tavalyi 8 millió tonnánál is nagyobb, akár 10 millió tonna is lehet a lengyel szénimport volumene. A szénexport 2017 első felében 1,5 millió tonna volt, 28 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbitól; az idei év egészére a Weglokoks 2,5 millió tonnás exportot valósznűsít a tavalyi mintegy 4 millió tonnát követően.A szén tonnájának ára Európában jelenleg 85 dollár körül alakul, ami alig marad el a 2013 nyári csúcsoktól, nagyrészt a kínai kereslet árfelhajtó hatására. Az Egyesült Államokból érkező szén 110 dolláros ára ugyan jelentősen meghaladja a mindenestül körülbelül 95 dolláros orosz tarifát, történelmi és geopolitikai okokból, az energiafüggetlenség fokozása érdekében azonban a lengyelek a jelek szerint vállalják ezt a prémiumot.Mindeközben az Egyesült Államok szénipara is új exportcélpontokat keres, miután az olcsó és jóval kevésbé szennyező palagáz lassacskán kiszorítja a szenet az amerikai energiatermelésből. A térségben már Ukrajna is vásárolt a tengerentúli energiahordozóból, nagyrészt ugyancsak az orosz szén kiváltására. A folyamat emlékeztet a földgáz piacán tapasztalható tendenciára, ahol ugyancsak az Egyesült Államokból származó termék, az LNG teremt kínálati versenyt Kelet-Európában.Bár Varsó három újabb széntüzelésű erőmű létesítését is tervezi, ezzel együtt a jövőben várhatóan fokozatosan csökken majd a szén szerepe a lengyel ellátásban - nem csupán a belföldi készletek fokozódó kitermelési nehézségei, de az egészség- és környezetvédelmi szempontok miatt is. A jelenlegi globális trendek és a várakozások alapján a szén nem csak Lengyelországban lesz a legnagyobb vesztese a napjainkban is zajló energiaátmenetnek. Az előző heti bonni klímacsúcson 19 ország kötött elvi megállapodást a szén kivezetéséről, amelyhez azóta olyan újabb országok is csatlakoztak, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Angola.

MTI/EPA/Patrick Plül

Ezzel együtt, noha a múlt heti bonni klímamegbeszélésen több EU-miniszter is figyelmeztette Lengyelországot, tegyen többet a klímaváltozás elleni küzdelemben, és bár a Párizsi Klímaegyezmény fő céljának teljesítése általános vélekedések szerint nem teljesíthető a szén kivezetése nélkül, Lengyelország egyelőre nem készült fel erre a lépésre. Beata Szydlo kormányfő már előre jelezte az Európai Parlament tagjainak, a decemberi EU-csúcson és a jövő évi klímatárgyalásokon is vissza fogja utasítani a szénfogyasztásra vonatkozó kritikákat. A jövő évben egyébként Lengyelországban tartják az ENSZ klímacsúcsát.A szén tehát vélhetően még jó ideig jelen lesz számos ország energiamixében. A szénellenes szövetségnek nem tagja például Európa legnagyobb gazdasága, Németország sem, - amelyet egyébként sok tekintetben a megújuló energiapolitika éllovasának lehet tekinteni, - miután nagyrészt az atomerőművek kivezetéséről hozott döntés hatására nem nélkülözheti a szenet energiaellátásából, ami azt eredményezi, hogy gazdasága karbonintenzívebb például a magyar gazdaságnál is, amely jóval kisebb mértékben támaszkodik a szénre.