Másfél éve nem történt olyan az olajpiacon, mint ami most alakul

A WTI spot jegyzése szerdán először emelkedett 50 dollár fölé, délután egy óra után az árfolyam 2 százalék körüli pluszban, 51 dollár körül áll.

A Brent ugyanakkor ismét a 60 dolláros szintet közelíti, hasonló mértékű drágulással, így mindkát árfolyam közel négyhetes csúcson jár.

Az előző napi 2 százalékos emelkedést tehát újabb drágulás követheti az olajpiacon, és amennyiben ez bekövetkezik, úgy 2017 júniusa óta a leghosszabb, nyolc egymást követő kereskedési napra kiterjedő rali alakulhat ki.Az emelkedést támogatja, hogy a kiszivárgott hírek szerint jól haladnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások, amit az is jelez, hogy az eredetileg hétfőre és keddre tervezett egyeztető tárgyalások szerdán is folytatódnak. A kínai-amerikai tárgyalásokról érkező pozitív hírek mellett a befektetőket ugyanakkor óvatosságra intheti, hogy a világgazdaság idei kilátásai kockázatokkal terhelt. A Világbank várakozásai szerint ezért a 2018-as 3 százalékról 2019-ben 2,9 százalékra lassul a globális gazdasági növekedés üteme.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő országok januártól összesen napi 1,2 millió hordóval fogják vissza a termelést decemberi megállapodásuk szerint, de a Reuters felmérése szerint az OPEC termelése már decemberben napi 460 ezer hordóval csökkent - ez pedig az egyik legerősebb, emelkedést támogató tényező.Ezzel együtt az utóbbi napokban többen is érdemben lefelé módosították 2019-es olajár-prognózisaikat. A Goldman Sachs 70 dollárról 62,50 dollárra módosította le a 2019-es Brent árfolyam-várakozását, míg a WTI esetében 64,50 dollárról 55,50 dollárra csökkent a prognózis. A SocGen 9-9 dollárral mérsékelte idei évre vonatkozó prognózisait, a Brent esetében 64,25, a WTI esetében 57,25 dolláros átlagos árfolyamot valószínűsítve. Az általános várakozás szerint az első félévben túlkínálatosból az egyensúlyi állapot felé mozdulhat el a globális olajpiac, a második félévben azonban ismét túlkínálat alakulhat ki, ami újra nyomás alá helyezheti az árfolyamokat.