Megállapodtak az olajnagyhatalmak, emelkedik az olajár

Az OPEC bécsi ülése ezzel még nem fejeződött be. A résztvevők miután általánosságban jóváhagyták a termeléscsökkentés idejének a meghosszabbítását a jövő év márciusról jövő év végéig, most azon tanakodnak, hogy kijelöljenek-e egy köztes időpontot, amikor ismét összeülnek és felülvizsgálhatják ezt a megállapodást.Amint erről is döntöttek, az OPEC minisztereihez csatlakoznak a szervezeten kívüli olajexportálók, hogy most már közösen határozzanak a termeléscsökkentés meghosszabbításáról. Erre a tervek szerint valamikor 19 óra körül kerül sor.Az idén januártól Szaúd-Arábia vezetésével az OPEC 14 tagja, és az egyezményhez csatlakozott tíz kartellen kívüli olajtermelő ország kitermelésének napi 1,8 millió hordós csökkentésében állapodott meg azért, hogy az olaj ára emelkedjen. A termelést napi 32,5 millió hordóban korlátozó egyezmény hatálya jövő márciusig tart.Az OPEC és a szervezeten kívüliek csütörtökön várhatóan ezt az időpontot fogják közös megállapodással a jövő év végéig kitolni.