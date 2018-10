Meghajolt a norvégok tiltakozása előtt az OMV és a Gazprom

Az orosz gáz régiós és magyarországi ellátásban beöltött szerepének várható változásairól, illetve az új források bevonásának kérdéseiről a Portfolio Energy Investment Forum 2018 november 6-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az eredeti, még 2016-ban kötött megállapodás értelmében az OMV norvégiai eszközeinek 38,5 százalékát cserélte volna el a Gazprommal az orosz társaság szibériai gázmező-érdekeltségeire 2018 végéig. A Reuters azonban már májusban úgy értesült, hogy az alku olyan értelemben módosulhat, mely szerint az osztrák olajvállalat végleg megvásárolná a Gazprom szóban forgó eszközeit, mivel Norvégia kritizálta a tervet, amely hozzáférést adna a legnagyobb orosz állami gáztermelő társaságnak a skandináv ország kontinentális talapzatához, illetve gázkészleteihez. A két társaság most közleményben is megerősítette, módosítják a 2016 decemberi megállapodást.A vételár megállapítása további tárgyalások feladata lesz, ennek meghatározását követően az ügyletet társasági és szabályozói szinten is jóvá kell még hagyni. A végső tranzakciós dokumentumok aláírása 2019 elején várható. Az OMV akvizíciókra 2025-ig kijelölt 10 milliárd eurós keretének eddig összesen mintegy 20 százalékát költötte el. Az OMV tavaly 1,75 milliárd euróért szerezte meg az egyik legnagyobb oroszországi gázmező, a Juzsno Ruszkoje egy részét, ami önmagában mintegy napi 100 ezer hordó kőolaj-egyenértékkel növelte meg az osztrák társaság termelését.A mostani, Gazprommal közös ügylet tárgyául szolgáló szibériai Ahimov mezők, illetve eszközök az OMV szerint további több mint napi 80 ezer hordó kőolaj-egyenértékkel fokozzák a társaság olajtermelését 2025-től. A kitermelés kedvező költségű, az infrastruktúra pedig lehetővé teszi az Ausztriáig történő szállítást is. Az OMV az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 gázvezeték építésében is a Gazprom partnere, amely megduplázza és 110 milliárd köbméterre bővíti az orosz gáz balti-tengeri szállítási útvonalának éves kapacitását.