Meglepő adatra drágul az olaj

A drágulást a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő országok előző héten bejelentett, összességében napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentési intézkedése, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokhoz fűzött remények továbbra is támogatják.Emellett az is felfelé hajtja az árakat, hogy az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) keddi közlése szerint az Egyesült Államok nyersolajtartalékai 10,8 millió hordóval zsugorodtak az előző héten. Az elemzői várakozások ezzel szemben mindössze 2,990 millió hordós csökkenést prognosztizáltak.Az API adatait azonban érdemes óvatosan kezelni. Egy héttel korábban ugyanis az intézet egy több mint 5 millió hordós nyersolajtartalék-építésről jelentett, egy nappal később azonban az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége (EIA) ezzel szöges ellentétben egy 7,3 millió hordós csökkenésről számolt be. Az EIA közép-európai idő szerint szerda délután fél ötkor közli az előző hétre vonatkozó olajtartalék-adatait.Az API mostani jelentése szerint az amerikai benzintartalékok az előző héten 2,484 millió hordóval csökkentek, míg a konszenzus csaknem ugyanekkora (2,461 millió hordós), de ellenkező előjelű változást valószínűsített. A desztillátumok tartalékai a várt 1,801 millió hordó helyett mindössze 712 ezer hordóval bővültek.Az olajárak szerda kora délután 1 százalékot meghaladó mértékű erősödést mutatnak. A Brent spot árfolyama így 61 dollár felett áll, a WTI jegyzése pedig az 53 dollárt közelíti.