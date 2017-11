Megmagyarázta a Mol, hogy miért csökkentett árat a NAV-elnök kérésére

Mit csináljon egy egyéni választókerületi képviselő, ha ilyet tapasztal? Nem az a kötelessége a saját választóival szemben, hogy ezt szóvá tegye?

Az üzemanyagokat ma Magyarországon háromféle adó, illetve adójellegű költség terheli: a jövedéki adó, az általános forgalmi adó, valamint az ezeknél jóval kisebb részt jelentő készletezési hozzájárulás. A végfelhasználói árakra vetítve az adótartam összességében meghaladja az 50 százalékot.

A cég egyben megismételte:Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a legtöbb fogyasztási cikkhez hasonlóan az üzemanyagok ára számos piaci körülménytől függ. Magyarországon csaknem 2000 töltőállomás van, ennek csak egynegyedét működteti a Mol.Tállai András, a nemzetgazdasági tárca parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára a hétvégén Facebook-oldalán közölte, hogyGulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető erről keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: Tállai András a lehető leghelyesebben járt el,Gulyás szerint míg a budapesti benzinárak a Mol-kutakon literenként 353-355 forint között alakultak, addig Mezőkövesden 374 forint volt.- tette fel a kérdést Gulyás Gergely.Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a kútárak közötti különbségek az eltérő költségelemekkel (szállítási költség szintek, kút beruházás ráfordításai), de alapvetőenEzért fordulhat elő, hogy kutanként jelentős, akár 40-50 forintos árkülönbség is lehet. Az üzemanyagoknál, ugyanúgy, ahogyan a legtöbb fogyasztási cikknél is különböző árak vannak, attól függően, hogy hol vásárol az ügyfél - hangsúlyozta.Emlékeztetett rá, hogy az üzemanyagok végfelhasználói árának két alap eleme van, az előállítási és forgalmazás költségek, illetve a terméket terhelő adók. A végfelhasználói ár és az ezzel szemben lévő költségek piaci kockázata a forgalmazókat terheli.Hangsúlyozta, hogy az üzemanyag-forgalmazóknak az adótartam nagyságára nincs ráhatásuk azok mértékét jogszabályok írják elő, az előállítás és forgalmazás költségét pedig jelentős mértékben befolyásolják az olaj világpiaci és a termék jegyzések európai változásai, valamint a forint/euró és a forint/dollár árfolyama.A MÁSZ a magyarországi olajpiac legjelentősebb szereplőit tömöríti. A hét kúthálózat üzemeltetéssel is foglalkozó tagvállalat 1050 üzemanyagtöltő állomást működtet, ami a 2000 kútnak több mint 50 százaléka. Ezek benzin és gázolaj értékesítései az éves országos kiskereskedelmi forgalom közel 70 százalékát adják.