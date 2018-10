Megugorhat a Mol eredményessége

A kilenc elemző előrejelzésein és becslésein alapuló várakozás szerint a Mol újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA-ja 2018 harmadik negyedévében 26 százalékkal haladhatta meg az egy évvel korábbit. Az üzemi eredmény ennél is nagyobb mértékben, 27 százalékkal bővülhetett éves összevetésben, míg az adózott eredmény több mint másfélszeresére, 65 százalékkal nőhetett az előző év hasonló időszakához képest.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

Ami az egyes üzletágak teljesítményét illeti, a kutatás-termelés 80 százalékkal termelhetett nagyobb tisztított EBITDA-t, mint egy évvel korábban. A finomítás-kereskedelem eredménye viszont kisebb mértékben, 7 százalékkal ismét elmaradhatott a bázistól, míg a gáz midstream esetében 20 százalékkal csökkenhetett a tisztított EBITDA a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A cég számára egyre nagyobb jelentőségre szert tevő fogyasztói szolgáltatások ugyanakkor 10 százalékkal növelhette tisztított EBITDA-ját éves összevetésben a konszenzus szerint.Ha lassabban is, de az időszak alatt folytatódott az olaj drágulása. A nyersanyag során látott 75,3 dolláros hordónkénti Brent-árfolyam ugyan már csak alig valamivel több mint 1 százalékkal magasabb a 2018 második negyedévinél, viszont közel 45 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. Az olaj folytatólagos drágulása egyértelműen pozitívan hathatott az upstream üzletág eredményességére.a dollár forinthoz viszonyított átlagos árfolyama 2018 harmadik negyedévében 278,72 forint volt, ami az idei második negyedéves 266,31 forintot és a tavalyi harmadik negyedéves 260,88 forintot egyaránt jócskán meghaladja. A viszonylagos gyengébb forint hatása a dollárban keletkező bevételek és eredmények tekintetében pozitív, viszont a dollárban jelentkező költségeket emeli, összességében inkább kedvezően befolyásolva az üzletág eredményességét.a Mol előbb vélhetően viszonylag olcsóbban tudta beszerezni a nyersanyagot, majd - az olaj drágulási folyamatának megfelelően - a finomított termékek nyersolajárakat követő piacán valószínűleg relatíve nagyobb árat tudott elkérni.az eltérés ismét jelentős ingadozásokkal változott. A második negyedévihez képest némileg szűkült a különbözet, az egy évvel korábbival összevetve ugyanakkor kis mértékben nőhetett. Az eltérés növekedése önmagában alapvetően kedvezően befolyásolja a downstream eredményességét, hiszen a Mol nyersanyagköltségeit inkább az Ural határozza meg, a finomított termékárak viszont inkább a Brent árazásával mutatnak összefüggést.a zöldhasú forinttal szembeni relatív erősödése a kutatás-termeléshez hasonlóan a finomítás-kereskedelem üzletág forintra átszámolt eredményeit is kedvezően befolyásolhatta.bár az olaj árának emelkedése elvileg lefelé tolja az árréseket, azonban a harmadik negyedéves hordónkénti 5,8 dolláros árrés valamelyest magasabb az előző negyedévi 5,5 dollárnál, igaz, jelentősen elmarad a 2017 harmadik negyedéves 7,3 dollártól. Az árrés csökkenése elvileg kedvezőtlenül hatott a downstrem üzletág eredményességére.2018 harmadik negyedévében az árrés 362,3 euró volt tonnánként, ami minimálisan marad el a megelőző negyedéves 367,8 eurónál, viszont alaposan alulmúlja a 2017 harmadik negyedévi 476,5 eurótól. Ez a csökkenés szintén lefelé húzhatta az üzletág eredményességét.a harmadik negyedévben folytatódhatott a magyarországi és régiós üzemanyag-kereslet robusztus bővülése. A hazai kutakon július-augusztusban jóval 5 százalék felett nőtt a forgalom, de az emelkedő trend a Mol számára fontos térségi országokban is folytatódhatott, ami értelemszerűen hozzájárulhatott az üzletág jó eredményeihez.az előbbiekhez hasonló lendülettel tovább erősödött a kiskereskedelmi forgalom is Magyarországon és a régióban. Az olajtársaság tevékenységében egyre nagyobb súlyú fogyasztói szolgáltatások üzletág szempontjából ez nyilvánvalóan szintén jó hír, ami érdemben támogathatta az eredmény várható jelentős javulását is.míg az előbbi üzletágak esetében az olajtermelés illetve a feldolgozási tevékenység esetleges fokozódása szintén hozzájárulhatott az eredményesség javulásához, a fogyasztói üzletág esetében az előbbieknél jóval lendületesebb növekedés várható, miután ez a terület még egyértelműen a felfuttatás időszakában van. Így például a Fresh Corner koncepció kiépítése vagy a Mol Limo autómegosztó szolgáltatás fejlesztése is ebbe az irányba mutat.