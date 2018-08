Mini atomerőművekkel oldanák meg a brit energiaellátást

Más országokhoz hasonlóan az Egyesült Királyságnak is jelentős új beruházásokra van szüksége a villamos energia termelő kapacitások bővítése érdekében, mivel a 2020-as években számos ma még működő, ám korosodó szenes és atomerőművi kapacitást vonnak ki a termelésből.A brit kormány által megbízott szakértői munkacsoport azt vizsgálta meg, hogy az úgynevezett kis moduláris reaktorok (Small Modular Reactors, SMR) mennyiben jelenthetnek megoldást a problémára, illetve hogy az export növelését illetően milyen lehetőséget rejtenek. Az SMR-ek hozzávetőleg egy nagyságrenddel kisebb mennyiségű áramot termelnek, mint a nagy erőművek, azonban méretükből fakadóan sokkal gyorsabban legyárthatóak lesznek, és szintén szén-dioxid-kibocsátás mentesen működnek majd.A jelentés szerint a kormánynak támogatnia kellene egy, az offshore (tengeri) szélenergia területén létrejött fejlett feldolgozóipari ellátási lánchoz hasonló SMR iparági struktúra megalapítását. A szélenergia támogatása hozzájárult ahhoz, hogy az iparág csökkenthesse a költségeket, ami később a támogatási igény csökkenését is eredményezte.Az SMR iparág ma még nem létező ellátási láncának létehozása már rövid távon valós lehetőséget jelent a brit gazdaságnak, mivel hozzájárulhat a feldolgozóipar és export bővüléséhez is - fogalmaznak. Szemben a nagy nukleáris erőművek már létező, nagyrészt az Egyesült Királyságon kívüli ellátási láncával. A testület úgy véli, a mini atomerőművek telepítése a 2030-as évtizedben válhat realitássá a szigetországban. A brit SMR iparághoz nagy reményeket fűző Rolls Royce az exportpiac nagyságát 446 milliárd fontra becsüli. A társaság konzorciumi formában tervezi a kis moduláris reaktorok gyártását.A kormány még nem tárgyalta a jelentést, azonban Richard Harrington nukleáris energiaügyi miniszter közleményében szintén az SMR-ek brit gazdaság számára jelentett lehetőségét hangsúlyozta.