Mol-INA ügy: Horvátország ismét lépett

A Mol nemzetközi szerződés alapján, amelynek Horvátország is aláírója, 2013 végén nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen horvátországi befektetéseinek védelmében a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID), azt állítva, hogy a zágrábi kormány nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait.A kormány a Hinának eljutatott közleménye szerintA négy meghallgatás alatt a horvát kormány felsorakoztatta érveit arra, hogy nem okozott kárt a Molnak, és abban bízik, hogy ezeknek az érveknek helyt ad a bíróság - olvasható a közleményben, amelyben a kormány megismételte korábbi álláspontját is, miszerintKiemelik: a döntőbírósági eljárás tavaly júliusban befejeződött, jelenleg döntéshozatali szakaszban van, amely akár egy évig vagy tovább is eltarthat összetett eljárás esetén.Emlékeztetnek, hogy a horvát kormány idén januárban elismerte az Európai Unió Bírósága Achmea-ügyben hozott ítéletét és annak jogi következményeit az EU-ra nézve, amely kimondta: ellentétesek az uniós joggal az uniós tagállamok közötti kétoldalú beruházásvédelmi egyezményekben rögzített választottbíróság előtti vitarendezési mechanizmusok. Azaz, az EU-n belül befektető uniós vállalkozások számára a jövőben nem áll nyitva az a lehetőség, hogy beruházási vita esetén a tagállamok EU-n kívüli bírósághoz forduljanak.- szögezték le a közleményben. Horvátországgal szemben hét választott bírósági eljárás folyik ICSID-nél, köztük a külföldi bankok által indított perek a svájci frank alapú hitelek eurósítása miatt.