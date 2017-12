Mol-INA-ügy: közelebb került a megoldás

A tanácsadók hozzájárulásával - amelyről már korábban is szó volt - a horvát kormány reményei szerint kiválaszthatják a részvény-visszavásárlás legmegfelelőbb módját, amihez akár egy másik stratégiai partnert is választhatnak. A tanácsadók egyik, ha nem a legfontosabb feladata a tranzakió értékének meghatározása lesz.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,85 százaléka a horvát államé. Az INA piaci kapitalizációja mintegy 33 milliárd kuna, körülbelül 5,14 milliárd dollár, az alacsony közkézhányadra tekintettel azonban elemzők megkérdőjelezik a szám relevanciáját. A Mol két részletben jutott hozzá a részvényekhez, előbb 2003-ban vásárolt 25 százalékot 505 millió dollárért, majd 2008-ban további 22,5 százalékhoz jutott hozzá 720 millió eurórért, ezek mellett kisebb részvényvásárlásokat is végrehajtott a piacon.A társaság irányítása és befektetési politikája körüli, perekkel tarkított vita évek óta tart Budapest és Zágráb között, utóbbi pedig 2016 végén egyértelműen jelezte, vissza kívánja szerezni a kontrollt az INA fölött.Magyarország készen áll arra, hogy méltányos alkut kössön, hogy minél előbb le lehessen zárni a Magyarország és Horvátország történelmileg jó kapcsolatát mérgező vitát a Mol szerepéről az INA horvát energiavállalatban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök november végén, miután Budapesten megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel. Magyarország szeretné minél előbb méltányos módon maga mögött tudni ezt a problémát, és az a méltányos, ha az INA-t a horvátok "visszakapják" - mondta a miniszterelnök a tárgyalás után.Korábban, még májusban Csányi Sándor, a Mol igazgatóságának alelnöke, az OTP elnök-vezérigazgatója Horvátországban úgy fogalmazott , a Mol kész értékesíteni az INA-ban fennálló részesedését a horvát kormánynak, amennyiben azonban a horvát kormány nem tudja visszavásárolni azt, a Mol fenntarthatja azt.