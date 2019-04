Műanyag-újrahasznosító céget vesz a Mol

A Mol hétfői közleménye szerint a német Auróra vállalat főként az autóipart látja el egyedi, zárt láncú módon begyűjtött ipari műanyaghulladékból az adott célra összeállított alapanyag-keverékkel. A vállalkozás portfóliója elsősorban újrahasznosított műszaki műanyag és polipropilén alapú alapanyag-keverékekből áll. A Mol a beruházás eredményeképpen poliamid-, polipropilén- és egyéb újrahasznosított alapanyag-keverékek széles skáláját kínálhatja majd ügyfeleinek, kiegészítve ezzel a natúr polipropilénből és polietilénből álló termékportfólióját.Az Auróra Group tagjai az Aurora Kunststoffe GmbH, az Aurora Kunststoffe VS GmbH és az Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH. A 2009-ben alapított Aurora Kunststoffe GmbH a németországi Neuensteinből irányított családi középvállalkozás. A vállalat zárt láncú módon begyűjtött ipari műanyaghulladékok újrahasznosításával állítja elő termékeit. A begyűjtött alapanyagot erőforrástakarékos és környezetbarát módon alakítják át granulátumokká és kompaundokká székhelyükön, illetve két további üzemükben, Walldürnben és Villingen-Schwenningenben. Az idei év elején adták át új, csúcstechnológiájú neuensteini üzemüket, amely megduplázza az eddigi, évenkénti 15 000 tonnás feldolgozói kapacitásukat.A Mol csoport 2030-as stratégiájának egyik sarokköve a vállalat petrolkémiai értékláncának kiterjesztése. Ennek keretében a Mol a következő évtized végéig 4,5 milliárd dolláros beruházást kíván végrehajtani különféle petrolkémiai és vegyipari növekedési projektekbe. Az alapanyag-keverékek előállítása és az újrahasznosítás a stratégia kulcsterületei közé tartozik, az autóipar pedig stratégiai ágazat, ahol a két vállalatcsoport szerint egyre nő a kereslet az újrahasznosított anyagok iránt.A vállalat a tranzakcióval újabb mérföldkőhöz ért a 2030-as stratégiában megfogalmazott céljában, hogy a közép-kelet-európai régió vezető vegyipari szereplőjévé váljon - idézte a közlemény Horváth Ferencet, a Mol csoport downstream vezérigazgatóját. A Mol az Aurora beruházás révén növekedni tud, növeli petrolkémiai ágazata értékét és részesedét az autóipari beszállítói piacon. A polimerpiac jelentős szereplőjeként kihasználhatja integrált üzleti modellje előnyeit, miközben megőrzi az Aurora, mint független műanyaggyártó rugalmasságát.A tranzakció a vállalategyesítéshez szükséges hatósági jóváhagyásra vár.A magyar olajtársaság tavaly augusztusban szállt be a műanyag újrahasznosításába, amikor stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a műanyag hulladék újrahasznosításával foglalkozó német APK vállalattal, amellyel több közös közép-kelet-európai projektet tervez megvalósítani. A Mol akkor azt is közölte, célja, hogy az újrahasznosítás vezető szereplője legyen Közép-Kelet Európában.A társaság részvényárfolyama minimális, egy-két tized százalékos gyengülést mutat hétfőn kora délelőtt.