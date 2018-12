Nagyon esik az olajár

A globális gazdasági lassulás miatt az olaj kereslete csökkenhet a jövőben és az OPEC tervezett kitermeléscsökkentésének a jövőbeli hatásai is bizonytalansággal töltik el a piacokat, ami mind nyomást gyakorol az árfolyamra. A brent és a WTI is 3,5 százalékot veszített ma értékéből, 57,49, illetve 48,16 dollárig estek ma.A mai eséssel együtt mind a két olajfajta több mint 30 százalékot esett október eleje óta, a WTI most 2017 októbere óta nem látott szinteken jár.A friss adatok szerint a legfontosabb amerikai tárolóközpont, Cushing készletei több mint 1 millió hordóval növekedtek december 11 és 14 között kereskedők szerint. Közben a várakozások szerint az amerikai palagázkitermelés az év végére jelentősen növekedhet. De az olaj árfolyamának esésével a veszteséges palagázkitermelők végül felfüggesztik a működésüket, amivel csökken a kitermelés, de ehhez még idő kell - mondják elemzők a CNBC tudósítása szerint.