Napelemek: e-töltővel, tárolóval kombinált rendszereket vizsgál az állami közműcég

A társaság tavaly Kecelen adott át egy energiatárolót, idén pedig Zsombón terveznek egyet átadni. Kis, 20-25 kilowattos, néhány tízmillió forintba kerülő berendezésekről van szó. Ha kedvezők lesznek a tapasztalatok, akkor újabbakat is telepítenek. Elmondása szerint olyan rendszerek gazdaságosságát is vizsgálják, amelyek egy napelemből, egy áramtárolóból és egy autótöltőből állnak.Várhatóan a tervek felett teljesült az NKM Nemzeti Közművek Zrt. eredménye 2018-ban, az árbevétel 565 milliárd forint körül alakult - közölte Hiezl. A lakossági közműtartozás az elmúlt hat évben kevesebb mint a felére csökkent, a múlt év végére a teljes határidőn túli kintlévőség az előző évinél 15-20 százalékkal kisebb, de így is több mint 10 milliárd forint. A társaság tavaly a korábbi évekkel összevetve 50 százalékkal többet fordított beruházásokra, alapvetően hálózatfelújításra és -bővítésre. Az elköltött pénz a gázhálózatok esetében 30-32 százalékkal, az áramhálózatok esetében 20-25 százalékkal nőtt.