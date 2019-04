Napelemes útburkolattal kísérleteznek a magyar utakon

A településen egyébként már több utcában, és az említett kerékpárút-szakasz pár száz méterrel arrébb fekvő részén is napelemes közvilágítás működik. Ezek este 10-11 táján már elég gyéren világítják meg az úttestet, elképzelhető, hogy a közvilágítás működtetésére, kiegészítő áramforrásként használnának egy ilyen megoldást.Ránézésre nem kizárt, hogy az új napelemes útburkolat ugyanaz, mint amit egy magyar startup, a Platio gyárt, korábban az ő rendszerükről itt írtunk. A pár méteres szakaszon napelemes útburkolatot telepítettek. Az egyik lámpaoszlopon kamerát is elhelyeztek, valószínűleg biztonsági okokból(A képeken látható foltok nem sérülések vagy kopások a napelemeken, és nem is szimpla kosz, hanem valószínűleg az elemek közötti rés besöpréséhez használt homok/finom kőtörmelék).