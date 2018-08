Napenergia: nulla közelébe csökkenhet az ár 2030-ra

A megújulók várhatóan hamarosan minden energiaforrásnál olcsóbbak lesznek, ami máris vállalatok stratégiai intézkedéseinek hullámát indította el az energiaszektorban - emeli ki az elemzés. Tucatnyi nagy európai energiavállalat - a meghatározó szektorindexeket alkotó társaságok mintegy fele - jelentett be a közelmúltban olyan akvizíciókat, eladásokat vagy egyéb átvételeket, amelyek alapvetően átformálják üzleti modelljüket.Míg korábban a szél- és napenergia bőséges támogatásokra szorult, vagyis a megújulók nagyjából a kormányzati támogatások függvényében tudtak bővülni, 2017 áttörést hozott e téren, és már olyan nagy szél- és napenergia projektek tűntek fel, amelyek már támogatás és adókedvezmény nélkül is életképesek. Ez azt jelenti, hogy a megújulók már a technológiai fejlődés által megengedett tempóban képesek bővülni, nem pedig a világ energiaügyi minisztereinek rendeleteitől függően.A fejlődést az aukciós modell bevezetése is gyorsította, amely már eleve feltételezett egy fejlettségi szintet. A megújulók egymással való versengése, illetve a modell pedig olyan mértékű innovációt és hatékonyságjavulást hozott, amit senki sem várt - értékel az UBS elemzője. Az Egyesült Királyságban a tendereztetés kevesebb mint felére csökkentette az offhore szélenergia költségét (illetve az aukción nyertes ajánlatok kötési árát) három év alatt, Németországban pedig hasonló mértékben csökkent a megújuló energia felára 2015 óta.A költségekre nehezedő nyomás a fejlesztőket új, globális növekedési versenyre sarkallta. Először a szél- és napenergia farmok indultak növekedésnek; másodszor, maguk a vállalatok is. A közműcégek többnyire még regionális szereplők, gyakran egy-egy nemzeti piacra korlátozva. Ez várhatóan a jövőben olyan irányban változik majd, mint ahogy az az olaj- és gáziparban látható: kevesebb, de nagyobb vállalat verseng majd a globális piacon. Az UBS elemzője szerint így hamarosan a vállalatok új osztálya születik majd meg, a szél- és napenergia óriások, akkora globális megújuló portfóliókkal, amelyek 10-20-szorosa lehet majd a maiaknak.