Német energiacéggel kötött megállapodást a Mol

A tárgyalások a közelmúltban pörögtek fel, a német kormányzat ugyanis diverzifikálni akarja az energiabeszerzését, ami most nagyrészt az Oroszországból, Norvégiából és Hollandiából származó vezetékes földgázra támaszkodik. A tervek szerint a Mitsui OSK és a Mol segítségével szállítana potenciálisan cseppfolyósított földgázt Németországba, állítólag az Egyesült Államok és Katar is szívesen lenne beszállító.Az Uniper az Északi-tenger partján fekvő Wilhelmshaven városára támaszkodna, ami közel van a cég tárolólétesítményeihez. A cég korábban elmondta, hogy a tárgyalásokat folytatott érdeklődőkkel egy úszó tároló egység építéséről. Az Uniper azt közölte hétfőn, hogy a Mitsui lesz a tároló finanszírozója, építője és üzemeltetője. A tervek szerint évente 10 millió milliárd köbméter lehet az éves kibocsátási kapacitása és 263 ezer köbmétert tud tárolni. 2022 második felében helyezhetik üzembe.Az Uniper egy kötelező érvényű megállapodást is kötött a Mollal, aminek keretein belül 180 ezer köbméternyi LNG-szállítási kapacitást biztosít a német cég részére 2020 decemberéig - írja a Reuters.

Az Uniper árfolyama