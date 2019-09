Növekvő kínai finanszírozás a magyar energetikában

A Bank of China által nyújtott rugalmas hitelkeret kiváló alapot ad társaságcsoportunk stratégiai törekvéseinek megvalósításához, hogy az MVM Csoport 2025-re karbonsemleges megoldásokra építő energia- és infrastruktúra-szolgáltatóvá váljon, és ügyfeleit a XXI. század követelményeinek megfelelően, integrált megoldásokkal tudja kiszolgálni.

A hitelszerződés megemelt keretösszege és futamideje nem csupán a stratégia kapcsolatot, valamint az MVM Csoport jövőbeli működésébe vetett bizalmat támasztja alá, de kifejezi a Bank of China elkötelezettségét a magyar energetika, illetve a magyar gazdaság felé is.

Új fázisba lép az MVM Zrt. és a Bank of China stratégiai együttműködése. A két fél között 2015-ben megkötött, 250 millió euró keretösszegű hitelszerződés módosításával az MVM Csoport számára rendelkezésre álló hitelkeret 350 millió euróra emelkedett. A keretösszeg forintban, dollárban és euróban is lehívható, 5 éves futamidejű, amely további akár két évvel is meghosszabbítható, így 2026 őszéig támogatja az MVM Csoport napi és hosszú távú pénzügyi működésének feltételeit.- mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.- tette hozzá XU Haifeng, a Bank of China magyarországi vezérigazgatója.A Bank of China 2013 óta az MVM Csoport stratégiai partnere, a hosszú lejáratú finanszírozás biztosításán túl tranzakciós- és befektetési banki szolgáltatásokat is nyújt az energetikai holdingnak.