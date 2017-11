Nyereségadót vet ki olajvállalataira Moszkva

A szektor jelenleg nagyrészt az úgynevezett bányakitermelési adó révén fizeti az állami elvonásokat, amelynek mértékét a kitermelt olaj és gáz mennyisége után kalkulálják. Az olaj esetében mindemellett az adó mértékét a globális olajárak fluktuációjával, valamint az olajkészletek aktuális nagyságával is kiigazítják. Az adó mértékét, a kulcsok várható konkrét nagyságát egyelőre nem közölte az orosz energiaminisztérium.Az adóztatás alapjának megváltoztatásáért maguk az orosz olajvállalatok lobbiztak, mivel az érvelésük szerint motiválja a kitermelés bővítését de a kitermelés költségeire is jobban reflektál.Az új adórezsimet az orosz parlamentnek kell még jóváhagynia, amire várhatóan 2018 első negyedében kerül majd sor, így az új rendszer 2019. január elsején léphet hatályba. Az adót eredetileg 2018-ban vezették volna be, azonban a téma körül kialakult vita miatt erre végül egy évvel később kerülhet sor.A jelenlegi rendszer sokak szerint nem kellően hatékony, ráadásul nem motiválja a kelet-szibériai és egyéb, még nem kiaknázott területek kiteremelésének fejlesztését is. Amellett, hogy az új rendszertől ezen problémák megoldását várják, nem mellesleg az orosz állami költségvetés számára is kedvező irányú változásokat valószínűsítenek.