Olajárrobbanást akar Szaúd-Arábia

Mindez szintén arra utalhat, hogy Szaúd-Arábia, illetve a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete egyelőre nem tervez módosítani összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedésén, azzal együtt, hogy a lépés eredeti célja már belátható közelségbe került. (A tavaly januári 340 millió hordóról idén februárra 43 millió hordóra apadt az OECD-országok olajtartalékainak többlete az ötéves átlaghoz képest.)A 2017 elejétől érvényes, 2018 végéig meghosszabított hatályú, összességében napi 1,8 millió hordós kitermeléscsökkentéssel az OPEC-nek és más olajországoknak - így Oroszországnak is - az volt a célja, hogy az iparosodott országok nyersolaj-tartalékait az ötéves átlagra szorítsa vissza, ezzel támogatást adva az olaj árának.Elsősorban a kitermelés csökkentésének hatására az árak idén elérték a 73 dollárt, amire mintegy három és fél éve volt legutóbb példa. Ezt megelőzően az olaj 2014 közepén kezdett el zuhanni 100 dollár feletti szintekről, részben az Egyesült Államok palaolaj-termelésének felfutása hatására. Szaúd-Arábia 2012-ben jelölte meg a 100 dolláros szintet, mint kívánatos olajárat.

Az olaj kívánatosnak tartott árfolyamának emelése összefügghet Szaúd-Arábia és egyben a világ legnagyobb olajvállalata, az Aramco tervezett részleges privatizálásával is, aminek keretében a társaság 5 százalékát vinnék tőzsdére. A várakozások szerint ebből 50-100 milliárd dollárnak megfelelő bevételre számíthat Rijád, amit nagyban befolyásolhat, hogy milyen olajár-környezetben kerül sor a lépésre.A magasabb olajár azonban más okok miatt is fontos lenne Szaúd-Arábiának. Az ország nagyívű gazdasági reformtervei, vagy a jemeni háború ugyancsak jelentős finanszírozási igényt támaszt, amit az ország leginkább az olajtermelés és export bevételeivel tud fedezni. A gazdasági reformtervek egyik, ha nem elsődleges oka pedig éppen az olajáraktól való túlságosan szoros függés.Az OPEC és a kooperáló olajországok hivatalosan nem rendelkeznek olajár-céllal, azonban a helyzet vélhetően nincs ellenére a szervezetnek sem, mivel értesülések szerint csak az év végén dönthetnek a kitermeléscsökkentés további sorsáról. Mindenesetre az eredeti megállapodást még sikerült is túlteljesíteni, nagyrészt Venezuela kitermelésének zuhanása, valamint a dél-afrikai gazdasági válság miatt. Szándékaik megvalósulására a legjelentősebb kockázatot az Egyesült Államok olajipara jelentheti, amely nem társult az alkuhoz. A tengerentúli olajipar elsősorban a palaolaj költséghatékonyabb kitermelésével összefüggésben folyamatosan emeli kitermelését - köszönhetően éppen az olaj árfolyamának elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedésének.