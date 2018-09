Olcsóbb lehet a napelem

A testület szerint a szeptember elejétől érvényes lépés hozzájárulhat az EU megújuló energia felhasználás növelésére vonatkozó céljainak eléréséhez. A döntés meghozatala során a Bizottság a gyártók és a felhasználók szempontjait is igyekezett mérlegelni, közölte a testület, amely korábban a tarifák kivetésekor is hasonlóan érvelt.Az EU először 2013 decemberében vezetett be kimondottan dömpingellenes tarifákat a fotovoltaikus panelekre, akkor kétéves periódusra. A tarifákat 2017 márciusában ismét kivetették, ekkor azonban már csak 18 hónapra. A Bizottság a lépéssel elsősorban az európai gyártók helyzetét igyekezett megkönnyíteni, miután gyanúja szerint a kínaiak termékeiket az előállítási költségeknél alacsonyabb áron hozták forgalomba.A tarifák bevezetését széles körben kritikával fogadták, mivel a fotovoltaikus panelek európai gyártása csökken, így az intézkedés ellenzői szerint leginkább a naperőművek telepítésének megdrágítása, ezáltal az installációk visszaesése irányába hat.Az Európai Bizottság mostani döntésében elismerte, hogy a lépés nem változtatott olyan mértékben a piaci helyzeten, hogy az a tarifák kiterjesztését indokolná. A globális napelemgyártó kapacitás zöme Ázsiában, azon belül Kínában koncentrálódik.