Oroszország garanciát követel a Török Áramlat megvalósításához

A Török Áramlatot illető konkrét lépésekről azt követően fogunk tudni egyeztetni, hogy garanciákat kapunk az Európai Bizottságtól: ezt a projektet nem állítják le - hangoztatta az orosz kormányfő.Medvegyev kijelentésével a meg nem valósult Déli Áramlat földgázvezetékre utalt, amelyhez Bulgária is csatlakozott volna. A Déli Áramlat projektet Oroszország 2014 decemberében állította le az Európai Unió kifogásait követően.Medvegyevet tárgyalásain elkísérte Alekszej Miller, a Gazprom orosz gázipari vállalat vezérigazgatója is. Miller, miután részt vett Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök és Medvegyev megbeszélésein, újságíróknak elmondta: a Déli Áramlatot pótló Török Áramlat a kivitelezési ütemtervet megelőzve készült el. Az Északi Áramlat 2 gázvezeték kivitelezéséről is beszélt, hangoztatva meggyőződését, hogy ez a projekt nem követi a Déli Áramlat sorsát.A Török Áramlat a tervek szerint az idén kezdi meg működését, orosz gázt szállítana a Fekete-tengeren keresztül Törökországba. A szófiai vezetés a gázvezeték Bulgárián át Szerbiáig tartó szálának megépítéséért lobbizik.Február elején Temenuzska Petkova bolgár energiaügyi miniszter azt mondta, hogy Bulgária 2020 elejére elkészül a Szerbiáig tartó vezeték megépítésével.Korábbi jelentések szerint a balkáni országnak, hogy továbbítani tudja az Oroszországból Törökországon át érkező földgázt, csaknem 1,4 milliárd eurót kell költenie egyebek között egy 484 kilométer hosszú vezeték megépítésére Szerbiáig, továbbá két kompresszor létrehozására.