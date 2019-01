Őrült ingadozást mutat a magyar gázfogyasztás

December 16. és 21. között - az alacsony napi középhőmérséklet következtében - emelkedett az országos felhasználás: a december 19-i csúcsnapon a 65 millió köbmétert is meghaladta. Ennek eredményeként a 2018. decemberi napi átlagfogyasztás közel 7 százalékkal volt magasabb az előző évinél (2017 decemberében 44,262 millió köbméter; 2018 decemberében 47,273 millió köbméter), a hónap utolsó napjaiban azonban az átlagfogyasztás visszaesett - derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által ismertetett adatokból

MEKH

Amint arról korábban beszámoltunk , az enyhe időjárásnak köszönhetően tavaly októberben és novemberben az átlagos országos földgázfelhasználás alacsonyabb volt, mint az előző évek azonos időszakában.

A fogyasztás már ősszel is jelentős kilengéseket mutatott a megelőző évek átlagához képest. A fogyasztás alakulása leginkább a külső hőmérséklet alakulásától függ, az ingadozás így tükrözi a hőmérsékleti szélsőségek, rekordok mind gyakoribb kialakulását is, ami egy az éghajlat változására is utalhat.

A magyarországi földgáztárolókban elhelyezett földgázkészlet mennyisége január 15-én 2,7 milliárd köbméter volt. Ez az érték magasabb, mint 2017 január közepén (2 milliárd köbméter), viszont elmarad a 2018 január 15-i adattól (3,4 milliárd köbméter).

MEKH

A jogszabályok értelmében a lakossági fogyasztók biztonságos ellátása érdekében a tárolókban az elmúlt tíz év legmagasabb téli gázfogyasztásának legalább 60 százalékának megfelelő mennyiségű földgázt kell elhelyezni. Az ország téli földgázellátását a tárolói készletek, a folyamatos földgázimport és a hazai kitermelés együttesen biztosítják.