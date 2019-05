Paks 2: átlépték a 100 milliárdot a kiadások

A magyar villamosenergia-ellátás kérdéseivel a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciája is foglalkozik. Még nem késő jelentkezni!

Paks 2 miatt is jön a cseh államfő

Hivatalos látogatást tesz Milos Zeman cseh államfő keddtől csütörtökig Magyarországon - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal hétfőn az MTI-vel. A cseh rádió értesülései szerint a háromnapos látogatásra cseh üzletemberekből álló méretes delegáció is elkíséri az elnököt, aki Áder János köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyal majd. Zeman itt tartózkodása alatt arádió szerint a paksi atomerőmű bővítéséről is tájékozódik, az ugyancsak atomerőmű-bővítésre készülő Csehország elnöke korábban kifejezte támogatását a nukleáriskapacitás-bővítés magyar útjával kapcsolatban.