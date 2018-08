Paks 2: átment a teszten a mintaerőmű

Az új leningrádi blokk üzembehelyezési folyamata tavaly decemberben kezdődött a fűtőelemek reaktormagba történő behelyezésével. A reaktor felterhelése februárban indult, a hálózatra március elején csatlakoztatták. A kísérleti üzem márciustól folyt, ennek során a reaktor teljesítményét fokozatosan 40, 50, 75, 90, majd 100 százalékra emelték, minden teljesítményszinten tesztek sorát végezve.A Roszenergoatom, a Roszatom atomerőmű-üzemeltető egysége szerdán jelentette be az utolsó üzembe helyezési teszt befejezését, amelynek keretében a reaktort 15 napig 100 százalékos teljesítményen üzemeltették problémamentesen - számolt be a World Nuclear News . Ezzel az üzemeltető szerint az új blokk technikailag készen áll a kereskedelmi üzemre, két hónappal határidő előtt. A kereskedelmi üzem az orosz felügyeleti hatóság jóváhagyását követően, várhatóan még 2018 vége előtt indulhat.A leningrádi atomerőmű négy, az 1970-es és '80-as években üzembe állt RBMK-1000 típusú blokkot foglal magába, amelyeket 2019-től 2026-ig fokozatosan kivonnak a termelésből. Pótlásukra négy VVER-1200 típusú 3+ generációs blokkot terveznek telepíteni, a másodikat 2020-ban, a továbbiak tervezett telepítési ideje azonban egyelőre nem ismert.Szentpétervár a második helyszín a világon, ahol VVER-1200 típusú 3+ generációs blokkot építettek be. A szintén ezt a reaktortípust tartalmazó novovoronyezsi atomerőmű 2017. február 27-én állt üzembe, annak indulása azonban a nem volt teljesen sima, a lehetséges problémákról pedig ellentmondásos hírek érkeztek.