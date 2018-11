Paks 2: készülnek az alacsony vízállásra

A közép-kelet-európai régióban az erőműpark jelentős része 30-40-50 éves széntüzelésű erőmű, amelyek azonban hamarosan kikerülnek a termelésből, ez pedig jelentős kapacitáshiányos állapotot vetít előre. Ez várhat a magyar villamosenergia-termelői rendszerre is, vagyis új erőművekre lesz szükség itthon is - mondta Aszódi Attila. A nukleáris energiának és az atomerőműveknek jelentős szerepe lehet a klímavédelmi célok megvalósításában is az államtitkár szerint; a legtöbb, a 1,5 Celsius-fokos felmelegedési szcenáriót valószínűsítő jelentés szerint a nukleáris erőművek áramtermelésben betöltött súlya a jelenlegi 10 százalék tartani fogja, illetve bővülhet.

Energy Investment Forum 2018 (galéria, 19 kép)

A Duna vízállása kapcsán elmondta, a folyó vízszintje 10 méteres tartományban változik a sokéves adatok szerint. Az augusztus meglehetősen izgalmas volt, az ekkor elért történelmi mélypontokat pedig október elején továbbiak követték. A Duna és a Paksi Atomerőmű összefüggésében a releváns kérdéseket a másodpercenkénti vízhozam, a vízállás, valamint a víz hőmérséklete jelenti. A vízhozam tekintetében a Duna átlagos vízhozama 2300 köbméter másodpercenként a sokéves átlag alapján, ez nyáron jelentősen csökkenhet, mintegy 1000 köbméterre, de a jelenlegi és az új blokkok hűtési igénye (100 köbméter+120 köbméter) ezzel is biztosítható Aszódi szerint. Az államtitkár szavai szerint a hűtővízigényt tekintve kellő tartalék állt rendelkezésre nyáron is, de az új blokkok szivattyútelepe majdnem 2 méterrel mélyebben lesz, mint a jelenlegi, így az államtitkár szerint garantált, hogy az évszázad végéig biztosítható legyen a hűtővíz igény. A környezeti hőterhelés mérése érdekében monitoring rendszert, és koncepció tervet kell létrehozni a határértékek megközelítésének esetére.Paks 2 esetében minden EU-s jóváhagyás megszületett ugyan, de Ausztria megtámadta a bizottsági döntést. Ennek késleltető következménye a projektre nincsen, az államtitkár pozitív kimenetelre számít. Minden feltétel adott, hogy a következő nagy lépés, a létesítési engedélykérelem összeállítása és benyújtása is megvalósulhasson - fogalmazott. A nagyjából 200 ezer oldalas dokumentációjával ez az engedélykérelem a legnagyobb az atomenergia hazai történetében. A már elindult fizikai munkálatok keretében zajlik a transzformátorállomás építése. Igazgatási és kiszolgáló épületeket is kell építeni, az első két irodaépület építési engedélyét 2018 őszén kapta meg a projekt. A beruházás miatt természetvédelmi teendők, például védett állatok áttelepítése is a feladatok között van.Az államtitkár a brit és a magyar helyzetet összehasonlítva elmondta, több nukleáris projekt is a "csőben van" a szigetországban. A Hinkley Point atomerőmű, illetve az állami támogatásával kapcsolatos ügyben 2013-ban eljárást indított az Európai Bizottság. Ennek, illetve ezt jóváhagyó döntést megtámadó osztrák lépés kapcsán emlékeztetett, az Európai Bizottság, majd az Európai Bíróság kimondta, a közös érdekű célkitűzés új atomenergia-termelő kapacitások létrehozása.A nukleáris energia a klímaszempontok és teljes élettartamra vetített költségeket illetően is megoldást jelenthet a globális felmelegedés korlátozásában - mondta Bács Zalán, a Roszatom Central Europe magyarországi fióktelepének igazgatója, aki szerint a nukleáris energetikában megvalósított befektetések multiplikátor hatással bírnak, vagyis 1 dollár befektetés 4,3 dollárral növeli a GDP-t. Az üvegházhatású gázok globális kibocsátása gyakorlatilag tetőzik, a szénhidrogén alapú energiatermelés pedig az egészségügyre is jelentős többlet költségeket ró. A 2015-ben megkötött Párizsi Klímaegyezmény céljai és az ENSZ klímaváltozási kormányközi panelének legutóbbi jelentése alapján a kibocsátáscsökkentési feladatot maximálisan komolyan kell venni - mondta. Valószínűleg a fentieket mérlegelve az atomenergia alkalmazásáról számos olyan ország hozott döntéseket az elmúlt években, amelyek korábban nem vagy csak alig támaszkodtak erre az energiaforrásra - tette hozzá.