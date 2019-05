Paks 2: példátlan egyetemi összefogással enyhítenék a szakemberhiányt

A hazai áramellátás kérdéseivel a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciája is foglalkozik. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az új paksi blokkok létesítéséről szóló döntés megszületésekor egyértelművé vált, hogy nagyon sok új szakemberre is szükség lesz. Az ősztől induló két féléves képzésből kikerülő szakemberek "nagyon jó eséllyel" az új blokkok építésében, majd későbbi üzemeltetésében dolgozhatnak - mondta Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.Az első együttműködési megállapodást a PTE-vel írták alá, a képzésben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem is részt vesz.A szakmérnöki képzés tananyagát a Paks II. Atomerőmű Zrt. a hat felsőoktatási intézménnyel közösen alakította ki, és az azt elvégző és Pakson munkába álló fiatal mérnököknek hosszú életpályamodellt kínálnak - közölte Mittler István, a társaság kommunikációs igazgatója, aki azt is elmondta, első lépésben mintegy száz fiatal mérnököt vonnának be a képzésbe.Magyarországon egyedülállónak nevezte Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Karának dékánja, hogy hat magyarországi műszaki képzőhely fogott össze, és saját profiljukból a leginkább erős tartalmakkal vesznek részt a képzésben.