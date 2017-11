Páratlan gátrombolásról és óriási ingatlanfelújítási tervről döntött Párizs

A következő öt évben Párizs összességében 10-12 milliárd euró értékben kíván épületenergetikai fejlesztéseket finanszírozni Franciaországban - nyilatkozta Nicolas Hulot energiaügyi és környezetvédelmi miniszter a Les Echosnak csütörtökön, amit a Reuters is átvett. Hulot becslése szerint évente körülbelül félmillió lakás energetikai felújítására van szükség, amihez az állam egyebek mellett például a szigetelés támogatásával járulhat hozzá.A kormánynak ugyancsak sürgető feladatot jelent az is, hogy az EDF energetikai nagyvállalat újrastrukturálását és konszolidálását megoldja. Az egyik opciót a Reuters értesülései szerint éppen a nukleáris erőművi portfólió külön egységbe szervezése jelentheti - némileg a nagy német energiacégek, az RWE és az E.On tevékenységeinek szétválasztásának mintájára. Az UBS a héten kiadott jegyzete szerint egy ilyen szétválasztás jelentős értéket teremthet. A 83 százalékos állami tulajdonban álló EDF brutális, 31 milliárd eurós nettó adósággal, és az öregedő atomerőművei felújítására szükséges beruházási források előteremtésével küzd. A társaság helyzetét az sem könnyíti meg, hogy az atomerőműveiben megtermelt áram negyedét szabott, 41 euró/MWh-s áron kell értékesítenie vetélytársai részére, függetlenül a termelési költségek változásaitól.A jelek szerint a befeketetők értékelik az elképzeléseket; a hír megjelenését követően az EDF papírjai péntek késő délelőtt közel 2,5 százalékkal drágultak.

Mindemellett a napokban egy másik, leginkább szimbolikus jelentősségel bíró energiapolitikai döntés is született Párizsban. A hajózási útvonal felszabadításának szándékára, valamint környezeti szempontokra hivatkozva ugyanis két nagy, normandiai folyami gát lebontásáról határozott a francia kormány. A döntést, ami Párizs szerint Európában egyedülálló, a zöld szervezetek is üdvözölték, mint az ökoszisztéma helyreállítása irányába tett helyes lépést.Franciaország már mintegy nyolc éve tervezgette a döntést, amit a kormány végül a múlt héten szült meg. Ennek értelmében csaknem egy évszázadnyi működés után 2018 elején eltűnik a normandiai Sélune folyóról a 35 méter magas 'Vezins' és a 15 méter magas 'La Roche qui boit' gát. A bontási munkálatok leghamarabb 2019 őszén indulhatnak az Euractiv beszámolója szerint.Az EU vízügyi keretirányelve ugyan előírja a tagállamoknak a vízi utak tisztán és ökológiai egészségesen tartását, mégsem gyakori, hogy egy állam ehhez hasonló lépeseket tegyen.Az elmúlt időszakban az Emmanuel Macron vezette francia kormány érezhetően növelte az energetika és klímavédelem súlyát a kormányzati politikában. Miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke jelezte, országa kilép a Párizsi Klímaegyezményből, Macron Franciaországba invitálta dolgozni a csalódott tengerentúli klímakutatókat, mérnököket, valamint vállalkozásokat. A kormány tavasszal azt is bejelentette, az atomenergia francia áramtermelésben betöltött részarányát 75 százalékról 50 százalékra csökkenti 2025-ig; később azonban Hulot visszakozott, mondván, a célt csak szénerőművek újranyitásával tudnák megvalósítani, ami a klímavédelem szempontjából visszalépést jelentene, ezért egy új, reálisabb céldátum meghatározását tartja szükségesnek, ami azonban egyelőre nem történt meg.