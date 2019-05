Problémákat jelzett a Mol az olajszállításokban

A magyar energiaellátás kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az ukrán vállalat a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a szennyezett kőolaj miatti kényszerű leállás után hétfőn nulla órakor állította helyre a szállítást. Néhány óra alatt, a Mol jelzéséig négyezer tonna olajat pumpáltak a vezetékbe és indítottak el az európai felhasználók felé. Az Ukrtransznafta közölte, a szállítás azután indul újra, hogy a magyar fél jelzi, készen áll a kőolaj fogadásáraUkrajna saját területén április 25-én állította le átmenetileg a Barátság kőolajvezetéken át érkező orosz kőolaj tranzitját, mert az európai megrendelők nem voltak hajlandók átvenni a szerves klórvegyülettel szennyezett szállítmányokat. A szennyeződést pár nappal korábban fedezték fel a német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, ukrán és fehérorosz felvevőállomásokat ellátó Barátság vezetékben. A klórvegyület veszélyezteti az olajfinomítók berendezéseit, ezért ezek az országok leállították a vételezést a vezetékből.A Mol hétfőn kiadott közleményében jelezte, a maga részéről a helyzet mielőbbi megoldása érdekében vállalta, hogy mintegy 100 kilotonna szennyezett kőolajat átvesz és elraktároz. A társaság megkezdte az átvételt, azt követően készen áll a tiszta kőolaj fogadására, a terveknek megfelelően ezen a héten - áll a közleményben. A Mol korábban közölte azt is, hogy a szennyezett olajat a legmodernebb technológiai folyamatokkal és tiszta kőolaj hozzáadásával újra felhasználhatóvá teszik. A vállalat finomítói továbbra is kizárólag tiszta, jó minőségű kőolajat engednek feldolgozásra, ennek megfelelően a Magyarországon elérhető üzemanyag minősége jelenleg is kiváló, és a jövőben is az marad - tették hozzá.A Barátság vezetéken napi egymillió hordó olaj, a globális felhasználás egy százalékának megfelelő mennyiség áramlik keresztül.