Rekord eredményekre emelkedik a Shell

A száraz tények

Az egyszeri tételektől megtisztított eredmény éves összevetésben 39 százalékkal bővülve 5,624 milliárd dollárra nőtt, ami ugyanakkor elmarad a társaság saját, 5,766 milliárd dolláros elemzői konszenzusától.

A nyereség javulását az erőteljes olaj- és gázárak mellett a kereskedelmi műveletek nagyobb arányú hozzájárulása támogatta, míg a finomítói árrések alakulása, az adó- és árfolyamhatások pedig inkább lefelé befolyásolták az eredményességet.

A cég olaj és gáztermelése a negyedévben 2 százalékkal alacsonyabban, napi 3,596 millió hordó olajegyenértéken alakult az egy évvel korábbival összevetve. A csökkenés azonban kizárólag a gáztermelésnek tulajdonítható, a társaság olajtermelése nőtt.

A világ második legnagyobb tőzsdén jegyzett olaj- és gáztársaságának készpéntermelése jelentősen javult, a működési cash flow 60 százalékkal 12,1 milliárd dollárra emelkedett, amihez az elmúlt években végrehajtott költségcsökkentések is hozzájárultak.

Ami a legizgalmasabb

Hogy reagált az árfolyam?

A társaság Ben van Beurden vezérigazgató kommentárja szerint a valaha volt egyik legerősebb negyedévén van túl, miután gyakorlatilag minden szegmensben jól teljesített. A jó hírekre szükségük is van a befektetőknek, a Shell részvényárfolyama ugyanis az elmúlt hónapokban nyomás alá került, miután három egymást követő negyedéves jelentése is kétségeket keltett a befektetőkben a részvény-visszavásárlási program végrehajthatóságával kapcsolatban, amely mellett a társaság még 15 dolláros éves osztalékot is fizet, ami a CNBC szerint jelenleg a világ legnagyobbja. A társaság idén júliusban 25 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlási programot indított, amelynek első, 2 milliárd dolláros szakasza októberben zárult, a most elindított második, 2,8 milliárdos etapja pedig január végéig tart a terv szerint.A több éves csúcsnak számító eredmény és a menedzsment pozitív kommentárja ellenére, vélhetően nem függetlenül a fenti befektetői aggályoktól, a társaság részvényárfolyama csütörtökön és pénteken is gyengült, hétfőn a nyitás után viszont több mint másfél százalékkal erősödik.