Rekordemelkedés után esik az olajár

Az év utolsó napjain is szélsőséges kilengéseket mutat az olaj árfolyammozgása. Azt követően, hogy 2017 óta nem látott mélypontra zuhantak az árfolyamok, szerdán a WTI és a Brent jegyzése is mintegy 8 százalékkal kilőtt, ami 2016. november 30. óta a legnagyobb napon belüli erősödést jelenti. Azon a napon kötötte a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete az első, mérföldkövet jelentő kitermeléscsökkentési megállapodását.Csütörtök reggel viszont már ismét lefelé tartanak az árfolyamok. Az olajpiaci befektetők továbbra is aggódnak a globális gazdasági növekedési kilátások miatt. Az orosz Rosznyefty olajvállalat feje, Igor Szecsin szerint 2019-ben 50-53 dollár körül alakulhat a Brent árfolyama azt követően, hogy október elején még négyéves csúcsra, 86 dollár körüli szintre drágult. Az árak megtámogatása érdekében az OPEC tagjai és a szervezettel együttműködő olajtermelő országok decemberben állapodtak meg egy összességében mintegy napi 1,2 millió hordós termeléscsökkentésről, amit 2019 elejétől léptetnének életbe.A Brent azonnali jegyzése több mint 2 százalékkal gyengülve 54 dollár körül áll.

A WTI árfolyama ugyanakkor hasonló mértékben esik és 46 dollár alatt tartózkodik.