Rendkívüli időjárás pörgeti az LNG piacát

Az észak-ázsiai piacon az LNG-árak szeptemberi szállításra 25 centtel, mintegy 2,5 százalékkal 9,75 dollárra emelkedtek (/millió Btu) az előző héten, az Ázsiát sújtó rendkívüli hőség nyomán megnövekedett hűtési igény miatt. Az elmúlt hat hétben ez volt az első áremelkedés.A Japánt, Dél-Koreát és Kína területeit érintő hőhullámok fokozott terhelést helyeznek a villamosenergia-ellátásra. Japánban az előrejelzésekhez képest tartósabbnak bizonyuló kánikula miatt a korábban már jelentősen csökkentett üzemmódú olaj- és gáztüzelésű erőművek termelését is növelni kellett.A legutóbbi ezt megelőző drágulás június közepén történt, akkor 11,60 dollárig emelkedett az árfolyam, ami az elmúlt tél legmagasabb árfolyamát is meghaladta. Legutóbb hasonló jelenség 2012-ben fordult elő. A júniusi árcsúcsot nagyrészt a kínai kereslet előretörése idézte elő, de nagy ausztráliai, malajziai és egyesült államokbeli termelők kínálatának csökkenése is belejátszott.Az árak emelkedése, illetve az extra kereslet ugyanakkor a fizikai kereskedelmi adatokban egyelőre nem jelentkezett: a Reuters adatai szerint a júliusi 14,2 millió tonnás összesített japán, kínai és dél-koreai importforgalom nagyjából egy szinten van az előző havi 14,8, illetve a tavaly júliusi 14,5 millió tonnával.