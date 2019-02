Rossz hír a gázzal fűtőknek: nagyot emelkedtek az árak!

Az utángyártott alkatrészek egyes esetben jóval drágábbak, mint egy új készülék. Van olyan hőcserélő, amelynek ára eléri a 290 ezer forintot, ennyi pénzért már középkategóriás kondenzációs kazánt is vásárolhatunk. Egyes váltószelepmárkák esetén nem ritka a 6-8 ezer forintos áremelés sem. A jó hír az, hogy egy-két alkatrész néhányszáz forinttal olcsóbb lett.A nagy gyártói, szervizhálózattal rendelkező új készülékek alkatrészellátása kifogástalan, azonban a régi, már megszűnt gyártói háttérrel rendelkező kazánok alkatrészeire akár hónapokat is kell várni. A szervizesek túlterheltsége is jól érezhető az elmúlt években a lap szerint