Rossz hír az autósoknak - Tovább emelkedik az olajár

Közel másfél százalékot emelkedett ma a WTI és 0,5 százalékot a Brent típusú olaj ára, ezzel csak idén 16 illetve 13 százalékkal drágult a két olajfajta.

Az olaj ára most azért emelkedik, mert az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba az OPEC egyik tagjával, Venezuelával szemben, ezért a piaci szereplők attól tartanak, hogy a venezuelai olaj (egy része) kieshet a világpiacról, a kínálat szűkülése pedig az áremelkedés irányába hat.Az egyesült Államok részéről nem csak üres fenyegetés egy újabb szankció, hiszen Iránnal szemben már kivetettek hasonlót, az pedig hatott az iráni olajexportra is, a befektetők hasonló hatásokra számítanak a venezuelai olajexport alakulásával kapcsolatban is.Az esetleges Venezuelával szembeni szankciók nagyobb hatással voltak ma az olajárra, mint más tényezők, amik egyébként inkább az olajár csökkenése irányába hatottak: a legfrissebb amerikai olajkészletadat azt mutatta, hogy jelentős készletek halmozódtak fel, de benzinből is komoly, a vártnál nagyobb készlet épült ki.Az olajár emelkedése minden mást változatlannak feltételezve (itt a legfontosabb a forint árfolyamának elmozdulása a dollárral szemben) a hazai üzemanyagárak emelkedését okozza, legutóbb a hét elején változtatott az üzemanyagok nagykereskedelmi árán a Mol, akkor a gázolaj ára 2 forinttal emelkedett, a benziné pedig szinten maradt.