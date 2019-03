Súlyos kritikát kapott a magyar áramhálózat üzemeltetője

A MEKH felhívja a Mavir figyelmét, hogy az energiaszektor keresleti és kínálati oldala alapvetően változik. A legfontosabb, Magyarországon is megjelenő irány a megújuló-, különösen a napenergia-alapú termelés előretörése. Ehhez képest a Mavir ezek jövőbeni szerepét alig vette számításba, szakmailag tévesen termelési képességük helyett csak méretüket vizsgálva és tartalékként sem számolt velük. Nem mérték fel az energiahatékonyság, a jellemzően önellátó háztartási erőművek és az időjárásváltozások hatásait. Nem tesznek említést a költséghatékony irányítási, informatikai megoldásokról, pedig "a hálózat nem csak vas beépítésével" fejleszthető. "Ez a megközelítés nem elfogadható", "tarthatatlan": "az új technológiák hatásának vizsgálatára nem alkalmas" egy anyag, ha "nincs benne szó az új technológiákról" - fogalmaznak élesen.A Mavir módszertana hosszú évek óta változatlan - állapítják meg. A vizsgált kevés lehetőség kimenetele borítékolható, az adatok forrását ritkán jelölik meg. Kérdés, hogy figyelembe veszik-e az utóbbi évek műszaki és energiapolitikai döntéseit, ami nélkül javaslataik vélhetőleg drágábbak. A megvalósult fejlesztéseket, előrejelzéseket csak felsorolják, utólagos eredményességeiket nem értékelik. A közölt változatok mögött nincsenek műszaki-gazdasági számítások - sorolja a hatóság, ezért az anyag teljes, a legújabb nemzetközi tapasztalatokon nyugvó újraalkotására kötelezi a Mavirt. A határidő november, de köztes, nyilvános meghallgatást és az új módszertan engedélyezését is magába foglaló feladatokat és időpontokat is megszabnak.