Száguldott tegnap az olaj

Két hete nem látott mértékű emelkedést produkált tegnap az olaj árfolyama, az amerikai típusú könnyűolaj,miután az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) június óta nem látott 11,1 millió hordós készletcsökkenésről számolt be. A piaci várakozás 3 millió hordónyi csökkenés volt, így masszív meglepetés érte a befektetőket.A meglepetésszerű készletcsökkenés mellé Irán külügyminisztere elzárkózott az Egyesült Államokkal való megbeszélésektől, miután tegnapelőtt Donald Trump felvetette az ötletet, hogy nyitott lenne a szankciók csökkentésére Iránnal szemben. Ezzel a kínálati oldali szűkület továbbra is fennmaradhat.A kereskedelmi háború azonban továbbra is nyomás alatt tartja az olaj keresleti oldalát, ezért augusztus folyamán már több mint 6%-ot esett a fekete arany jegyzése.A WTI árfolyama beszűkülést mutat az elmúlt egy éves időtávon. A keresleti oldali nyomás és a kínálati oldali szűkület között lavírozik az jegyzés, hamarosan kiderülhet melyik hatás lesz erősebb. Egy biztos, a beszűkülésből kitörve nagyobb mozgás következhet.