Szakad a Mol

Esik a Mol

A Mol az egyik leggyengébben teljesítő papír ma a BÉT-en. A nagy európai olajvállalatok is esnek, de közöttük is alulteljesítő a Mol, a BP és a Royal Dutch Shell 1 százaléknál kisebb eséseket mutatnak.

Mi volt a sztori a napokban?

Ma nem látott napvilágot fontos fundamentális hír a Mollal kapcsolatban. De az olaj piaca izgalmas a napokban, ugyanis Donald Trump hétfő esti Twitter-posztjában azt ígéri: kedden délután (amerikai idő szerint) 2 órakor ismerteti döntését az iráni atomalkuval kapcsolatban a Fehér Házban. Bár az olajár mozgása nem magyarázza feltétlenül a Mol árfolyamának mozgását, mivel a finomítási tevékenységre máshogy hat az olajár változása, mint a kitermelésre.A Mol múlt héten tette közzé a legfrissebb gyorsjelentését és pénteken lekerült az osztalékszelvény is a részvényekről. Az első negyedévben felemásan teljesített a várakozásokhoz mérten, mert amíg a feldolgozás és kereskedelem üzletág az emelkedő olajár hatására csökkenő marginok és a gyenge dollár miatt alaposan visszahúzta a forintban számolt eredményeket, addig a többi üzletág felülmúlva a prognózisokat javítani tudott eredményein.

Árazás

A Mol P/E alapon továbbra sem mondható drágának. Azonban míg számos társaság árazása stagnáló profitvárakozások mellett is magasabb a Molénál, addig az is látható, hogy akadnak olyan szektortársak is, amelyektől hasonló árazás mellett a magyar olajtársaságénál nagyobb nyereség várható.