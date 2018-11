Szárnyalásba kezdhet a Mol-papír

KBC: jelentős a Mol-papír felértékelődési potenciálja

A KBC elemzése szerint az első három negyedévet látva sikerülhet akár felülmúlni is a félévkor felemelt éves célokat, ráadásul a közelmúltban a menedzsment az elkövetkező évekre vonatkozó várakozásokat is jelentősen megemelte. A tervek szerint pedig az osztaléknövekedésére is bőven van esély, és bár a Mol alapvetően nem osztalékpapír, ez mindenképpen pozitív fejlemény. A KBC továbbra is jelentős értékkel bíró opcióként tekint az INA-ügyre, de ezt fair érték becslésükbe nem építették bele.Az elemzés az EBITDA- és készpénztermelésben a menedzsmenthez hasonlóan javulást valószínűsít, több ok miatt is. Az éves átlagos olajárak tekintetében a KBC mérsékelt csökkenéssel számol, miután rövid és hosszabb távon is több olyan tényezőt lát, amely nyomás alatt tarthatja az árfolyamokat.

A dollár árfolyamának alakulását illetően a KBC-nél úgy látják, hogy a közeljövőben gyenge maradhat a forint, legalább is, amíg érdemi szigorításba nem kezd az MNB, melyre várhatóan majd csak jövő év végén kerülhet sor, így 275 forint körüli éves dollár-átlagárfolyammal számoltak.

Ez várható a szegmensektől

Rendkívüli osztalék is jöhet

Az olaj árának csökkenése pozitívan hat a finomítói marzsok alakulására, a KBC pedig a következő két évben komoly szűkülésre nem számít. Ezt támogathatja, hogy különösen erős lehet a kereslet a finomított termékek iránt, miközben a jelentősebb fejlesztések is csak időben később érkezhetnek meg a piacra. Hosszabb távon ennek következtében viszont kisebb csökkenés várható a kapacitáskihasználtság terén, ez hathat minimálisan negatívan az árrésre, míg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 2020-as szabályozásából inkább pozitívan jöhet ki a Mol.A vegyipari szegmensen belül a poliol üzem magasabb hozzáadott értékű és marzsú termékeket fog előállítani, de ettől érdemi hozzájárulás csak 2021-től várható az eredménytermeléshez, míg teljes kapacitással csak 2023-tól indulhat meg a gyártás. Addig a többi, főként hatékonyság javítását célzó kisebb akcióterv segíthet javítani az eredményt, ettől a menedzsment több mint 200 millió dolláros EBITDA-t vár 2022-ig.A kiskereskedelmi szegmensben is jelentős növekedés jöhet, itt közel 120 milliárd forintos EBITDA-val számolnak. Egyrészt, az üzemanyag-kereslet erős maradhat a régióban a következő 4-5 évben is, emellett az elemzés a nem-üzemanyag jellegű értékesítések súlyának fokozatos növekedésére számít, amiben szerepe lehet a mobilitási szolgáltatások terjedésének is.A harmadik fő szegmens, a kitermelés számára az olajárak tekintetében kisebb romlást, míg volumen oldalról inkább stagnálást vár a KBC a következő 4-5 évben. A cégnek viszont a zsebébe is kell majd nyúlnia az elemzés szerint, ha az 500 millió hordós 2P készletcélt is tartani szeretné.Az EBITDA-termelés erősen alakulhat, de a tavalyi mélypont után a beruházások is megugorhatnak részben a készletek feltöltése, a stratégiai projektek, a fiumei finomító és az új székház finanszírozási igénye miatt (az épület 80 milliárd forintba is kerülhet 2021-ig). A Mol készpénztermelése még így is robusztus maradhat, így bőven lehet tere az osztalékfizetés további emelésének; ismét kifizethetik az egyszerűsített szabad készpénztermelés 20 százalékát, ez alapján pedig rendkívüli osztaléknak is lehet tere.

A KBC számításai végén 3560 forintos fair értéket kap, tehát lényegében megerősítette a tavaly év végi becslését. Ez alapján pedig akár 15 százalékos felértékelődési potenciál is lehet a papírban. Ezzel a KBC a külföldi elemzőknél optimistább, a Bloomberg adatbázisa alapján 3460 forint a célárak átlaga.