Szlovénia is bővítené atomerőművét

Bár erre vonatkozó terveket még nem fogadott el a kormány, Marjan Sarec szlovén kormányfő a hét végén úgy nyilatkozott: támogatja az új reaktor megépítését."Erőfeszítéseket kell tennünk az új blokk megépítésére, mert egyre több elektromos energiára lesz szükségünk ahhoz, hogy gazdaságilag fejlődő ország lehessünk" - mondta.A lap arról is ír, hogy az új reaktor megépítése 5 milliárd euróba kerülne.A Westhinghouse amerikai vállalat közreműködésével épült egyreaktoros, nyomottvizes atomerőmű a szlovén-horvát határ közelében, a magyar határtól 80 kilométerre található, és az ország energiafogyasztásának mintegy 40 százalékát adja. 1982-ben helyezték üzembe, és 2016-ban húsz évvel, 2043-ig meghosszabbították működésének időtartamát.Június elején Rick Perry, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere Szlovéniában tárgyalt, ahol azt mondta: a nagyobb biztonság, a jobb technológia és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése szempontjából Szlovénia számára kulcsfontosságú ok, hogy amerikai kivitelezőt válasszon a második blokk megépítéséhez.Azok a szlovén energetikai szakemberek, akik támogatják az új reaktor megépítését, úgy vélik: az erről szóló döntést legalább tíz évvel azelőtt meg kell hozni, hogy a régi reaktort leállítják. Míg mások, akik a megújuló energiaforrásokból előállított energia mellett érvelnek, Németországot hozzák fel példaként, amelynek kormánya úgy döntött: 2023-ig bezárja az össze atomerőművét.A Delo című szlovén napilap úgy tudja: a készülő nemzeti energiahatékonyságról szóló tervben a nukleáris és a megújuló erőforrásokból előállított energia vegyes felhasználása szerepel, mint Szlovénia számára lekedvezőbb változat az ország energetikai jövője szempontjából. A második blokk megépítésébe stratégiai partnert is bevonna a kormány, valamelyik szomszédos országból, és már jól kipróbált, biztonságos technológiát alkalmazna - írta a lap.