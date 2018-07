Télen fejezik be a februári hideg miatti rezsicsökkentést

A cél az, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva még nincs bekötve, ezért mással, például fával, szénnel fűtenek - ismertette a kormányszóvivői iroda a kabinet szerdai ülésén hozott döntést.Az érintettek a következő hetekben legkésőbb október 15-ig jelenthetik be - várhatóan írásban - támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál. Csak az kaphat támogatást, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti. Becslések szerint az országban körülbelül 800 ezer háztartást érint a döntés.Az igényeket a Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé terjeszti, majd a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról. Az önkormányzatok fognak gondoskodni a háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyag (pl. fa, szén) biztosításáról. Az igénylők a téli fűtési szezonban vehetik majd át a tüzelőanyagot.A kormány még 2018. március elején döntött úgy, hogy a megelőző hetek "rendkívüli hideg" időjárására hivatkozva téli rezsicsökkentést hajt végre, amelynek keretében családonként 12 ezer forinttal csökkentik a családok energiaköltségeit. A lépést a gázzal és távhővel fűtő háztartások után kiterjesztették a más tüzelőanyagot használókra is. A korábbi döntése értelmében azok a családok is megkapják a téli rezsicsökkentést, akik olyan településen élnek, ahol nincs kiépített gáz- vagy távhőszolgáltatás. Az érintett 284 településsel a Belügyminisztérium már korábban megállapodást kötött és a támogatást is átutalta. Ezeken a településeken az önkormányzatok szeptember végig gondoskodnak arról, hogy a családok készpénz formájában megkapják a téli rezsicsökkentést. Ebbe a kategóriába 29 ezer háztartás tartozik, amelyek támogatására 346 millió forintot biztosított a kormány.