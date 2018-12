Tesztelték a Paksi Atomerőműbe szánt új üzemanyag-kazettákat

A fejlesztés során az üzemi körülményeket mintázó tesztek az egyik legjelentősebb szakaszt jelentik, mert az itt mért értékek jelzik, hogy miként viselkednek a szerkezeti anyagok a reaktor aktív zónájának működési paramétereihez közelítő feltételek között. A kísérletek során 1500 órán keresztül vizsgálták a módosított üzemanyag-kazetta makettek viselkedését a reaktor működési paramétereit maximálisan közelítő hőmérsékleti, nyomás, illetve a hűtőfolyadék áramlási- és nyomásváltozási értékek közepette.A teszt után az üzemanyag-köteg makettek revíziójának eredményét a megrendelők - a finn Fortum Power and Heat és a Paksi Atomerőmű valamint a magyar nukleáris hatóság képviselőinek - látogatása során mutatták be. A Roszatom közleménye szerint megállapították, hogy a választott műszaki megoldások (beleértve a kiégett fűtőelemekre jellemző tulajdonságok imitálását a tesztelt maketten) lehetővé tették annak igazolását, hogy a konstrukció működőképes az új üzemanyag-kazetták használatának minden szakaszában.A Magyarország és Finnország számára készült üzemanyag alapját egységes műszaki megoldások képezik, amelyek lehetővé teszik a Roszatomhoz tartozó TVEL Nyrt. üzemanyaggyártó vállalat számára, hogy kizárólagos, konkrét üzemanyagciklus stratégián alapuló és a megrendelő kívánságait figyelembe vevő terméket hozzon létre. Az alkalmazott műszaki megoldások javíthatják az atomerőmű gazdasági jellemzőit vagy az üzemanyag-kazetták számának csökkentésével, vagy pedig az urán üzemanyag dúsítottság mértékének csökkentésével. A közlemény szerint a módosításokkal lehetővé válik a reaktor aktív zónájában a hűtőközeg térfogatának növelése és a víz-urán arány optimalizálása az aktív zónában, ami kedvező hatással van a blokkok működésének műszaki és gazdaságossági jellemzőire.A Roszatom üzemanyaggyártó vállalata, a TVEL Nyrt. 2017-ben kötött szerződést mérnöki szolgáltatások nyújtásáról az MVM Paks Zrt.-vel illetve a Fortum Power and Heat Oy vállalattal (a finn Loviisa Atomerőmű üzemeltetőjével). A teljes vizsgálati ciklus befejezése, a sorzatgyártás, illetve a magyar és finn hatósági engedélyek megszerzése után várhatóan 2021-2022-ben szállítják az új, módosított nukleáris üzemanyagot Magyarországra és Finnországba.