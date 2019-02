Titkos orosz akciók állhatnak a klímatüntetések mögött

Az elmúlt hetekben Németországban, Belgiumban, Svájcban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is középiskolás diákok tüntettek, sokkal komolyabb döntéseket követelve a kormányoktól a globális felmelegedés megállítása érdekében. Korábban Angela Merkel német kancellár is kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a német gyerekek hirtelen külső befolyásolás nélkül kapták volna fel az ideát, Belgiumban pedig Joke Schauvliege Flandria klímaügyi minisztere azt mondta, a hírszerző szolgálatoktól származó információi szerint az iskolás gyerekek tiltakozását egy meg nem nevezett külföldi erő irányította. A belga állambiztonsági szervek a nyilvánsság felé tagadták, hogy bármilyen erre utaló információt jelentettek volna a miniszter felé, aki ezek után lemondott.A fentiekkel összhangban nyilatkozott az ukrán külügyminiszter is hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján az Euractiv beszámolója szerint. Pavlo Klimkin úgy vélte, Oroszországnak határozottan szerepe van a klímaváltozás elleni tüntetésekben, és Moszkva "elképesztő" eszközökkel igyekszik befolyást gyakorolni és zavart kelteni egész Európában. Ennek egyik célja a demokratikus intézményi rendszer és értékek aláásása lenne, és egészében az Európai Uniós meggyengítése. Az ukrán politikus számos "ál-környezetvédelmi" szervezet mögött is az oroszokat sejti, szerinte ezt példázzák az azeri gáz szállítására tervezett Transzadriai-gázvezeték (TAP) elleni olaszországi tüntetések is.Az ukrán diplomácia vezetője szerint Moszkva "őrülten" igyekszik több gázt eladni Európának, ennek érdekében pedig az egyik fő eszközük a klímaváltozással való érvelés, illetve annak hangsúlyozása, hogy a nagyon szennyező szenet a sokkal tisztább földgázzal kellene kiváltani. Ezt az üzenetet szerinte számos szinten és módon igyekeznek átvinni, nem csak Németországban, hanem "mindenhol"; Klimkin úgy vélte, mindez a hidegháborús 1970-es évek politikai mintázatára hasonlít. A hírek szerint Klimkin arra ugyanakkor nem tért ki, hogy a klímaváltozás elleni fokozottabb fellépés társadalmi igényének erősítése a legkevésbé szennyező, de mégiscsak fosszilis energiahordozó földgáz megítélését is ronthatja.