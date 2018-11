Tízmilliós bírságot kaphatnak az energetikai átvilágítást elmulasztó cégek

Jelentősen csökkenthetik működési költségeiket azok a cégek, amelyek átfogó energetikai audit során tekintik át energetikai rendszereik hatékonyságát, illetve fejlesztési lehetőségeit. A legnagyobb vállalatoknak ráadásul négyévente, következő alkalommal jövő decemberig kötelezően el kell végeztetniük a vizsgálatot.Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény országos szinten évi 1,5 százalékos csökkentést ír elő a Magyarországon felhasznált energia mennyiségében, ennek részeként kötelező energetikai auditot követel meg az érintett nagyvállalatoktól - ennek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Az előírás minden, Magyarországon működő olyan nagyvállalatra vonatkozik, amely legalább 250 főt foglalkoztat, vagy több mint 43 millió euró mérlegfőőszeggel és 50 millió eurót meghaladó árbevétellel rendelkezik, és nem működtet az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert.Az energetikai rendszerek áttekintése önmagában is jelentős, akár 5-10 százalékos megtakarítást hozhat a vállalatoknak, ami az erre egyébként nem kötelezett kisebb cégeknek is jelentős előnyöket jelenthet. Az adott vállalat tevékenységétől, az energiafelhasználás módjától, mértékétől és az energiatudatosság szintjétől függően pedig akár 30-40 százalékkal alacsonyabb energiaköltségeket is eredményezhet az auditjelentésben foglalt javaslatok, fejlesztések végrehajtása - hívta fel a figyelmet a regisztrált auditor MVM Partner Zrt. értéknövelt szolgáltatások igazgatója, Bujáki Zsolt.Az energetikai audit során az energiatermelő és -fogyasztó rendszerek, technológiai folyamatok működésének vizsgálata mellett feltárják a rendszerek, épületek és a szállítási megoldások veszteségpontjait, valamint a megújuló energia rendszerbe integrálásának, a gépek, egyéb berendezések által termelt hulladékhő hasznosításának és az energiatudatosság fejlesztésének lehetőségeit is.