Többet ér az Alteo az MKB szerint

évente mintegy 58 000 - 60 000 MWh villamos energiát képes termelni;

ez mintegy 1,8-2,1 milliárd forint árbevételt jelenthet;

illetve az elemzés szerint 1,5-1,7 milliárd forint EBITDA-t;

az éves eszközérték-csökkenést 5 százaléknak feltételezve az éves amortizációs költség 550 millió forint;

az éves fenntartási költségek pedig mintegy évi 150-170 millió forintra rúghatnak.

A bank elemzésében emlékeztet az Alteo által márciusban végrehajtott zártkörű részvény-kibocsátásos tőkeemelésre , amelynek során a társaság összesen csaknem 2 milliárd forint értékben, a korábban meghatározott ársáv felső határán bocsátott ki részvényeket.Az MKB arra is felhívja a figyelmet, hogy az Alteo április elején 13 toronyból álló, 25 megawattos szélerőműparkot tulajdonló és üzemeltető társaságot akvirált . Az akvizíciónak köszönhetően, a fejlesztés alatt lévő naperőművi beruházásokkal együtt, a megújuló portfólió mérete meghaladja az 55 MW-ot, az 50 MW-os földgáz erőművi kapacitás mellett.Az Euro Green Energy által közöltek alapján a szélerőműparkA szélerőmű által előállított áramot 2022-ig a KÁT (kötelező megújuló energia átvételi) rendszerben értékesítik emelt tarifán, ezt követően pedig piaci áron. A társaság azonban három, a KÁT-rendszerből kifutó szélerőművét már most is képes hatékonyan és gazdaságosan működtetni, köszzönhetően egyebek mellett az Alteo virtuális erőmű programjának, illetve a gáztüzelésű erőműveket is tartalmazó portfóliójának. Míg a szélerőművek fenntartási költségei viszonylag csekélyek, az áram ára várhatóan növekedni fog, ami magas EBITDA marzsot feltételez az elemzés szerint.Tekintetbe véve a megemelkedett részvényszámot, az adósságmutatókat, valamint az akvirált társaság mutatóit, az MKB Bank 1011 forintról 1049 forintra emelte az Alteo-részvényre vonatkozó egyéves célárat.