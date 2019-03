Tőkét emel az Alteo

A már megvalósult vagy lekötött beruházásokon túl a társaság további kedvező megtérülésű projektlehetőségeket lát már viszonylag rövid időhorizonton belül, ezen projektek finanszírozási igényének biztosítása érdekében pedig zártkörű tőkeemelést bonyolít le. A zártkörű tőkeemelés mellett a befektetési tranzakciókhoz szükséges finanszírozási rugalmasság és gyorsaság, valamint a szignifikánsan alacsonyabb tőkebevonási költségek miatt döntöttek elsősorban, mivel előfordulhat olyan eset, hogy a projektek kapcsán rövid idő alatt szükség lesz nagyobb mennyiségű önerő rendelkezésre állására. A vállalat a jövőben is támaszkodni kíván a banki projekthitel és a kötvényfinanszírozás alkalmazására is, ezért ezen forrás típusoknak a finanszírozás struktúrájában betöltött súlyát illetően inkább a szinten tartásra törekszik - közölték.A társaság jelenleg beazonosított potenciális jövőbeli projektjei (befektetési pipeline-ja) elsősorban megújuló energetikai befektetéseket ölelnek fel. A befektetési pipeline teljes befektetési/finanszírozási igénye elérheti a 7-10 milliárd forint. Ezek között találhatóak akvizíciós és zöld/barna-mezős fejlesztések is. A projektek kapcsán az Alteo még nem rendelkezik a megvalósításukhoz szükséges összes engedéllyel és/vagy aláírt adásvételi szerződéssel és finanszírozással, így elképzelhető, hogy a jelenleg megcélzott projektlehetőségek mégsem valósulnak meg vagy nem az előre eltervezett ütemben. Ebben az esetben a tőkeemelésből befolyó pénzeszközöket továbbra is újabb projektlehetőségekbe kívánja befektetni amellett, hogy a tőkeemelés javítja mérlegszerkezetét és pénzügyi rugalmasságát.A zártkörű tőkeemelés keretében a társaság a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénysorozatba tartozó új részvényeket kíván forgalomba hozni. Az új részvények kibocsátási összértéke minimum 500 millió forint és maximum 1,5 milliárd forint, de az Alteo maximum 2 milliárd forint kibocsátási összértékig fenntartja a jogot az esetleges túljegyzés elfogadására. Túljegyzés elfogadása esetén sem érheti el azonban az új részvények összmennyisége a társaság meglévő törzsrészvényei 20 százalékát. A zártkörű részvénykibocsátásban résztvevő befektetőknek minimum 100 000 euró kibocsátási értékű új részvényt kell, hogy vásároljanak. Túljegyzés esetén a befektetők kiválasztásának elsődleges szempontja a befektetési összeg nagysága lesz, azaz a nagyobb összegű befektetésre kötelezettséget vállalók előnyt élveznek. Az új részvények minimum kibocsátási ára 660 forint, maximum 670 forint. Az igazgatóság a végleges kibocsátási árat (kibocsátási értéket) ezen kereten belül határozza meg.A zártkörű tőkeemelésben részt venni kívánó befektetőknek legkésőbb március 19-én 17 óráig előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tenniük, amelyben megjelölik az általuk megszerezni kívánt új részvények számát és a minimum és a maximum kibocsátási ár keretei között az adott befektető által fizetendő maximális kibocsátási árat.Az Alteo közzétette társasági eseménynaptárát is, ezek szerint a 2018-as évi üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlést április 26-án tartják.