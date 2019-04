Történelmi felvásárlás jöhet létre az olajiparban

A Chevron a második legnagyobb egyesült államokbeli energetikai vállalat, az Anadarko megszerzésével pedig jelentősen bővülnek palaolaj- és gáztermelési eszközei. A nagy amerikai olajcégek versenyt futnak azért, hogy a lehető legjobban megvethessék lábukat az ország (pala-)olajtermelésének bővülését alapvetően biztosító texasi Permi-medencében.A részvény- és készpénzmozgással is járó tranzakció az Anadarko részvényeit 65 dollárra értékeli, ami 37 százalékos felárat jelent a csütörtöki 46,80 dolláros záróárhoz képest. Az Anadarko részvényesei minden részvény után 0,3869 Chevron-részvényt, valamint 16,25 dollár készpénzt is kapnak, a Chevron pedig az Anadarko 15 milliárd dolláros adósságállományát is.Az akvizícióval egyúttal a Chevron mélytengeri kutatás- termelési lehetőségei is bővülnek; az Anadarko jelenleg 10 kitermelő egységet üzemeltet a Mexikói-öbölben. Továbbá, a cseppfolyósított földgáz piacán is erősödhet a Chevron pozíciója, miután az Anadarko mozambiki lelőhelyre jelentős LNG-termelő üzletet épített fel.Az ügyletet a terv szerint 2019 második félévében zárhatják. Amennyiben elfogadják, a Chevron sajátrészvény-visszavásárlási programjának éves keretét 4 milliárdról 5 milliárd dollárra emeli.