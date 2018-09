Trump miatt késhet a világ legnagyobb részvénykibocsátása

Miután így jelenleg nem érné meg pénzügyileg eladni az Aramcót, racionálisnak tűnik tőzsdére vitelének halasztása, legalábbis az amerikai választások utánra.

A halasztásról szóló, a blog által ismertetett egyik elmélet szerint a megállapodás alapján Amerika kihátrál a fő ellenség Iránnal kötött nukleáris egyezség mögül (megtörtént), és újból bevezeti a szankciókat. Ennek következtében Irán nem tud annyi olajat exportálni, és a gazdasága összerogyik. A szaúdiaknak ez nagy siker lenne, nemcsak geopolitikai de gazdasági szempontból is: ha csak az iráni olajexport felét pótolják, azzal legalább 10 milliárd dollár plusz bevételt nyernek évente. Cserébe a szaúdiak továbbra is amerikai fegyvereket vesznek milliárd dolláros nagyságrendben, valamint pótolják a kieső olajexportot.Trump oldaláról nézve a közelgő választásokon jól eladható Irán megregulázása, ám az ügy szavazatvonzó képessége megkérdőjelezhető, ha ez azzal jár, hogy a megelőző évek 60 százalékos áremelkedése után tovább száguldana az üzemanyagár. Az elmélet szerint azonban a szaúdiak vállalták, hogy megoldják, ne szálljon el az olaj- és benzinár, ha az iráni export egy része kiesik a világ vérkeringéséből. Szaúd-Arábia valóban ígéretet is tett az olajtermelés fokozására, ezzel azonban az olajár emelkedése ellen dolgoznak, így viszont egyáltalán nem garantált az Aramco kétezer milliárd dolláros cégértéke, amit a szaúdi herceg várt volna az eladástól.Az Aramco ötszázalékos részvénycsomagját 100 milliárd dollárért tervezte eladni a királyság, vagyis a szaúdi nemzeti olajvállalat a várakozások szerint kétezer milliárd dolláros cégértékkel lépett volna tőzsdére. Az ügyletet ugyan nem fújták le végleg, de megvalósulása immár évek óta csúszik; legutóbb nyár végén napolták meg az IPO-t, a Reuters akkori értesülései szerint azért, mert az aggályok szerint a tőzsdére lépés után teljesen publikusak lennének az Aramco pénzügyi adatai.