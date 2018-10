Trump okolható az olaj drágulásáért Putyin szerint

Az orosz gáz magyarországi ellátásban betöltött szerepének várható jövőbeli alakulásáról a Portfolio Energy Investment Forum 2018 konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az egyre emelkedő olajárért jelentős részben az Egyesült Államok okolható olyan tényezők mellett, mint az észak-afrikai vagy éppen a venezuelai olajtermelés visszaesése - mondta Vlagyimir Putyin az orosz energetikai hét plenáris ülésén szerdán. Putyin kedden azt ajánlotta Donald Trumpnak, hogy "nézz tükörbe, ha azt keresed, hogy ki a felelős a kőolaj drágulásáért".Putyin ezzel reagált az Egyesült Államok elnökének visszatérő kritikáira is, aki többször is azzal vádolta meg a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC), hogy az mesterségesen magasan tartja az olaj árát, valamint felszólította a szervezetet, hogy csökkentse az árat. Az olajárak emelkedése miatti felelősök megnevezésére irányuló verbális csatába legutóbb a katari energiaügyi miniszter szállt be, aki tagadta, hogy az OPEC manipulálta volna az árakat. Az iráni olajügyi miniszter szintén Trumpot okolta a drágulásért.Donald Trump május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan kilép az iráni atomszerződésből, és aláírta azt a rendeletet, amellyel visszaállította az Irán energetikai, autóipari és pénzügyi ágazatát sújtó büntetőintézkedéseket. A második hullám novemberben lesz, amikor életbe lépnek a kőolaj- és földgázipari ágazatot, valamint a jegybankot sújtó amerikai szankciók. Emellett más okok, így az OPEC 2017 elejétől érvényes kitermeléscsökkentési megállapodása, valamint a venezuelai termelés folyamatos zuhanása hajtják az olajárak emelkedését.Az OPEC és más olajországok, így Oroszország júniusban megállapodott, hogy kitermelésüket napi 1 millió hordóval emelik meg. A Reuters értesülései szerint ezt követően Szaúd-Arábia és Oroszország, a világ két legnagyobb olajtermelője (az Egyesült Államok mellett) szeptemberben további termelésbővítésről állapodott meg, ezek szerint összességében napi 500 ezer hordóval emelnék kitermelésüket. Az erről szóló végső döntést, illetve a megállapodás hivatalossá tételét azonban végül elhalasztották az OPEC decemberi üléséig.Vlagyimir Putyin elmondta, hogy Oroszország napi 200-300 ezer hordóval képes növelni olajtermelését. (Kedden hozták nyilvánosságra, hogy szeptemberben rekordszintű, napi 11,36 millió hordót tett ki az orosz olajtermelés.) Putyin közölte azt is, hogy Oroszország számára elfogadható lenne a hordónkénti 65-75 dolláros olajár. A kőolaj az egyik legfontosabb orosz exportbevételi forrás. Röviddel 16 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 16 cent (0,19 százalék) csökkenéssel, 84,64 dolláron állt.Ugyanezen a fórumon Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy az Európába irányuló orosz gázmennyiség "az idén 200 milliárd köbméter, vagy talán még ennél is több lesz". Tavaly 194 milliárd köbméter földgázt exportál Oroszország Európába. A szakminiszter rámutatott arra, hogy Oroszország a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacán tavaly 4 százalékos részesedéssel rendelkezett, idén ez 8 százalék lesz, a jövőben pedig 20 százalékra tervezi feltornászni a hányadot.