Ugrott az olajár - Kína mozgatja a piacot

Az előző napon ugyancsak elsősorban kínai hírek mozgatták az árfolyamokat, akkor azonban ellenkező előjellel, hiszen az adatok a vártnál sokkal gyengébb külkereskedelmi aktivitásra utaltak.Az általános jó részvénypiaci hangulat az olajpiacon is éreztette hatását, az árfolyamok pedig kedden mintegy 3 százalékkal emelkedtek. A befektetői optimizmus nagyrészt a kínai gazdaságélénkítő tervekről szóló híreknek köszönhető, amely a globális olajkereslet kilátásait is javítja, de az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások kapcsán is bizakodók a piaci szereplők.Szerdán reggel a Brent spot árfolyama fél százalékot közelítő mértékű emelkedéssel a 61 dollárt közelíti.

A WTI jegyzése ugyanekkor hasonló mértékű erősödéssel 52,50 dollár körül tartózkodik.

A kedd esti brit alsóházi Brexit-szavazás eredménye ugyanakkor némileg mérsékelte az optimizmust, bár az eredmény megfelelt a várakozásoknak, így a reakció relatív visszafogott volt. Bár az esély továbbra is él, hogy az Egyesült Királyság mégis az EU része marad, ugyanakkor az eredmény hatására rövid távon Theres May kormányfő és kabinetje bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe, amelynek előrehozott választás és a belpolitikai bizonytalanság fokozódása is lehet a következménye.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a vele együttműködő országok kitermeléscsökkentési intézkedése viszont továbbra is támaszt ad az árfolyamoknak. A Reuters értesülései szerint az OPEC márciusban értékeli az intézkedés teljesülését és olajpiaci hatását, majd áprilisban már arról dönthet, hogy a 2019 első félévére érvényes napi 1,2 millió hordós termeléscsökkentés hatályát és mértékét kiterjeszti-e.Az együttműködésben nem résztvevő Egyesült Államok termelésének alakulására szintén figyelnek a befektetők. Az országban működő kutak száma idén eddig csökkenést mutat, de 2019-ben várhatóan így is új csúcsra, napi 12 millió hordó fölé emelkedhet a kitermelés, megszilárdítva az USA tavaly elért vezető pozícióját a legnagyobb termelők között.A 3 százalékos drágulás azonban ma már nem számít igazán kiemelkedő mértékű elmozdulásnak az olajpiacon, miután az előző évben elsősorban az iráni szankciókkal, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal, valamint a kitermelés és a kereslet alakulásával kapcsolatos befektetői várakozások bizonytalanságai olyan volatilitást hoztak a piacra, amelynek eredményeképpen 2018-ben többször előfordult 5 százalékot meghaladó mértékű napon belüli árfolyammozgás is.