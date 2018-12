Ugrottak az olajárak

A pénteki értesülések szerint ugyanakkor Oroszország állítólag mégis hajlandó a korábban jelzettnél nagyobb mértékben, napi 200 ezer hordóóval visszavágni kitermelését.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) képviselői csütörtökön ültek össze az olajkartell bécsi központjában, hogy döntést hozzanak a következő hat hónap kitermelési politikájáról. Az olajhatalmak ugyan csütörtökön megegyeztek abban, hogy visszafogják az olajkitermelésüket, de az ennek mértékéről szóló konkrét döntést az Oroszországgal történő egyeztetés utánra halasztották, tekintettel a nem OPEC-tag Oroszország kulcsszerepére a globális olajpiacon.A korábbi hírek még arról szóltak, hogy Oroszország vonakodik részt venni a kitermeléscsökkentésben, illetve hogy napi 140-150 ezer hordóval hajlandó lenne ugyan részt venni a termeléscsökkentésben, de az OPEC legalább 250 ezres csökkentést várna tőle.A hírre az addig stagnáló, enyhén gyengülő olajárak meredek emelkedésbe váltottak. Délután két óra után a Brent spot árfolyama közel két százalékkal emelkedik.

Ugyanakkor a WTI azonnali jegyzése közel másfél százalékos pluszban jár.

Az előző napon még nagyot estek az árfolyamok, miután a szaúdi energiaügyi miniszter a korábban jelzettnél kisebb mértékű kitermeléscsökkentés lehetőségéről beszélt. Míg korábban Szaúd-Arábia részéről az hangzott el, hogy az olajkartellt vezető ország legalább napi 1,3 millió hordós termeléscsökkentést tartana kívánatosnak, addig a csütörtök reggel Khalid al-Falih már úgy fogalmazott, egy napi 1 millió hordós termeléscsökkentési lépés már elegendő nagyságú lenne.A korábbi hírek szerint az OPEC minden tagjára érvényes 3,0-3,5 százalékos termeléscsökkentést kíván elérni, aminek a napi 1 milliós új célszám is megfelelne. Az OPEC termelése az év felétől 4,1 százalékkal napi 33,31 millió hordóra bővült. A világ három legnagyobb olajtermelőjének termelése körülbelül egy év alatt napi 3,3 millió hordóval emelkedett, napi 56,38 millió hordóra, vagyis az OPEC, Oroszország és az Egyesült Államok biztosítja a világ olajellátásának közel 60 százalékát. A széleskörű megállapodást ugyanakkor nehezíti Irán speciális helyzete is, amelynek olajexportjára novembertől szankciókat vetett ki az Egyesült Államok.Az olaj árfolyama az elmúlt két hónapban mintegy 30 százalékot esett, ami jelentősen csökkentheti az olajhatalmak bevételeit, ezért is tartottak tárgyalást egy lehetséges termelés-visszavágásról.